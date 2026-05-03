«Рома» — «Фиорентина». Паоло Ваноли творит чудеса

4 мая состоится матч 35-го тура чемпионата Италии «Рома» — «Фиорентина». Игра пройдёт на стадионе «Олимпико» в Риме. Стартовый свисток запланирован на 21:45 мск.

Коэффициенты на матч Серии А «Рома» — «Фиорентина» 4 мая 2026 года

Букмекеры отдают преимущество хозяевам. Сделать ставку на победу «Ромы» предлагается с коэффициентом 1.78. Победа «Фиорентины» оценивается коэффициентом 4.60. Ничейный исход можно найти в линии за 3.82.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.96, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.90. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.82.

Прогноз на матч чемпионата Италии «Рома» — «Фиорентина»

Чемпионат Италии умеет радовать парадоксами. Вот смотрите: команды находятся на разных полюсах турнирной таблицы. «Рома» мощно начала сезон, одно время входила в группу лидеров, а сейчас по мере возможностей участвует в битве за зону Лиги чемпионов. «Фиорентина» долгое время находилась на дне, лишь в последние месяцы выбралась из зоны вылета.

При этом последние результаты у римлян несоизмеримо хуже. Побед практически нет. А те, что есть, добыты над аутсайдерами Серии А. Что интересно — строго на своём поле. 1:0 с «Лечче», 3:0 — с «Пизой». В остальном поражения да ничьи. Качество игры потихоньку растёт, но что толку, если происходят 2:5 от «Интера» и 1:2 — от «Комо». «Аталанту» не обыграли, отставание от четвёртой строчки угрожающее. Похоже, их ждёт Лига Европы.

«Фиорентина» — совсем другой случай. Паоло Ваноли назначили по ходу сезона. Бывший главный тренер «Спартака» постепенно разбирался с происходящим. Зато как разобрался, дела пошли. Шутка ли — одно поражение за три месяца! График если не чемпионский, то как минимум делающий честь участнику Лиги чемпионов.

Чередуют победы с ничьими, время от времени тормозят грандов. Отняли очки у «Интера» (1:1), победили «Комо» (2:1). Исправно берут своё с середняками и аутсайдерами. А большего и не нужно. К середине апреля оторвались от зоны вылета, осталось лишь уладить формальности. Со следующего сезона начнётся другая жизнь, а минувший год наконец-то можно будет выбросить из памяти.

В общем, «Роме» победа гораздо нужнее, да и фактор своего поля кое-чего стоит. В то же время трудно отделаться от ощущения, что букмекеры хозяев переоценивают. Побед в последнее время у них, в принципе, маловато, а уж история личных встреч буквально кричит о проблемах. Две победы в шести последних матчах, обе — с разницей в один гол.

В такой ситуации можно не изобретать велосипед и взять победу гостей с форой (+1) и нестыдным коэффициентом 1.62. Если для вас это слишком скромно, рассмотрите ИТБ 1 гола «Фиорентины» за 2.25. Риск, конечно. Только команда Ваноли забивает исправно, а римляне нынче совсем не те, что отказывались пропускать в первой половине сезона. Кроме того, им придётся действовать агрессивнее — нужны три очка. Значит, шансы у соперника появятся.

Ставка: ИТБ 1 гола «Фиорентины» за 2.25.