Хамзат Чимаев — Шон Стрикленд: не стоило злить Борза

В ночь с 9 на 10 мая в Ньюарке (США) состоится турнир UFC 328. Главным его событием станет бой, в котором чемпион в среднем весе Хамзат Чимаев будет проводить свою первую защиту. Его соперник — третий номер рейтинга Шон Стрикленд. Раньше эти парни тренировались вместе, а теперь стали злейшими врагами. Начало боя запланировано на 6:30 мск.

Коэффициенты букмекеров на бой UFC 328 Хамзат Чимаев — Шон Стрикленд

Аналитики считают явным фаворитом Чимаева, на его победу можно поставить с коэффициентом 1.11. Шансы Стрикленда оценили в 7.10. Ничья крайне маловероятна, на неё дают котировку 69.00.

Поставить на ТБ 3.5 раунда можно с котировкой 1.99. Обратный исход предлагают за 1.77.

Прогноз на бой UFC 328 Хамзат Чимаев — Шон Стрикленд (10.05.2026)

Победа над Дрикусом дю Плесси окончательно сняла вопросы насчёт выносливости Чимаева. То, что он феноменально силён, все знали и до того, но многие считали, что в этом бою Борз может выдохнуться после середины поединка. Этого не произошло — Хамзат уверенно довёл дело до победы. Так что его статус суперъявного фаворита в предстоящем сражении абсолютно оправдан.

Более того, средний вес для Чимаева не так интересен. Ему нужно защитить титул сейчас, а потом и о полутяжёлой категории можно задуматься. Против него выйдет Шон Стрикленд, стилистически он чем-то похож на дю Плесси. Правда, два раза ему проиграл.

В принципе, американец любит быть в статусе андердога — он побеждал, к примеру, Исраэля Адесанью и Энтони Эрнандеса, когда от него этого не ждали. Другой вопрос, что этот самый распиаренный Эрнандес оказался если не мыльным пузырём, то уж точно слегка переоценённым.

Шон хорошо защищается от тейкдаунов, однако в самом партере он некомпетентен. Особенно на фоне такого монстра, как Чимаев. Собственно, поэтому Стрикленд должен будет делать всё, чтобы вести бой в стойке. В другой ситуации, может быть, и Хамзат поддержал бы это стремление, но не сейчас.

Всё дело в том, что Шон слишком много наговорил. Несколько лет назад эти парни тренировались вместе (и, по слухам, Чимаев просто издевался в спаррингах над Стриклендом), но сейчас они друг друга не переваривают. Постарался американец — наговорил целую кучу гадостей про Хамзата. Теперь придётся отвечать.

Конечно, вывести из себя соперника — тоже тактика. Однако сложно себе представить ситуацию, при которой Борз заведётся настолько, что потеряет голову и забудет о защите. Куда проще увидеть в мыслях, как он финиширует соперника. Рано или поздно Шон всё равно окажется на земле, бесконечно отбиваться от попыток перевода не получится. А там Хамзат довершит начатое.

Коэффициент на победу Борза минимален, поэтому обратимся к тоталам. И рекомендуем заключить пари на ТМ 3.5 раунда. Чимаев нацелен на досрочное завершение, а в партере у него будет огромное преимущество. Рвать дистанцию больше трёх раундов у Стрикленда не получится, какими бы мощными ударами он ни обладал.

Ставка: ТМ 3.5 раунда за 1.77.