«Авангард» — «Локомотив», шестой матч. А надо было раньше

4 мая состоится шестой матч полуфинальной серии Кубка Гагарина «Авангард» — «Локомотив». Игра пройдёт в Омске на «G-Drive Арене», стартовое вбрасывание запланировано на 16:30 мск. После пяти встреч впереди омичи — 3-2.

Коэффициенты на шестой матч «Авангард» — «Локомотив» 4 мая 2026 года

Букмекеры считают небольшим фаворитом «Авангард». Сделать ставку на победу омичей в основное время предлагается с коэффициентом 2.15. Победа «Локомотива» оценивается коэффициентом 3.00. Ничейный исход можно найти в линии за 3.95.

При этом аналитики не ждут открытого хоккея. Тотал меньше 4.5 шайбы доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.79, а тотал больше 4.5 шайбы — с коэффициентом 2.02.

Прогноз на матч 1/2 финала Кубка Гагарина «Авангард» — «Локомотив»

В этой серии очень легко обмануться последним впечатлением. После 5:2 и 3:1 в Ярославле казалось, что «Авангард» просто забрал у чемпиона всё: лёд, уверенность. Потом «Локомотив» ответил 4:2 в Омске. Дальше «Авангард» снова закрутил гайки и выиграл 2:0. А теперь уже Ярославль вынес соперника 4:0 и вернул серию туда, где она, кажется, и должна была быть — в нервный шестой матч.

Пятую встречу «Локомотив» забрал не только на эмоциях. Вернулся Байрон Фрейз, ярославцы сразу выиграли первое вбрасывание, перевели шайбу в чужую зону, а Рихард Паник забил уже на пятой минуте. Дальше всё стало очень по-хартлиевски: темп, терпение, подборы, второй гол в нужный момент и «сухарь» Даниила Исаева. Взрослая игра команды, которая наконец-то вспомнила, что она действующий обладатель Кубка Гагарина.

Но и делать вид, что «Авангард» развалился, тоже странно. Ги Буше после 0:4 сказал очень по делу: шайба не залетала, были стойки, перекладины, пустые ворота в большинстве и нюансы у своего пятака. Мы согласны. Плюс Дамир Шарипзянов не играл из предосторожности — это важная потеря. Омичи уже показали в этой серии, что умеют выигрывать без красоты: четвёртый матч был ровно про это, 2:0, гол Пономарёва, гол Окулова и 28 отражённых бросков Серебрякова.

Главная штука перед шестой игрой — не счёт 4:0 в пятой, а то, как этот счёт получился. «Локомотив» снова поймал свой первый гол и дальше спокойно строил матч вокруг него. «Авангард» же слишком часто упирался во вратаря, штанги и недожатые моменты. В Омске картина может перевернуться: хозяевам нужно закрывать серию, гостям — дотянуть до седьмой встречи. Большого простора здесь не будет ни у кого.

Тем более последние две встречи прямо подталкивают к «низу». Сначала 2:0 в Омске, потом — 4:0 в Ярославле, где четвёртая шайба «Локомотива» прилетела уже после снятия вратаря у «Авангарда». То есть даже в игре, где одна команда вроде бы «переехала» другую, тотал 4.5 шайбы не пробили. Для шестого матча это важнее, чем общий шум после разгрома.

Ставка: тотал меньше 4.5 шайбы за 1.79.