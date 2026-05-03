«Каролина» — «Филадельфия», второй матч: проверка для Мичкова

5 мая состоится второй матч серии второго раунда плей-офф НХЛ «Каролина» — «Филадельфия». Игра пройдёт в Роли на «Lenovo Center» и начнётся в 2:00 мск. После первой встречи впереди «Харрикейнз» — 1-0.

Коэффициенты на второй матч «Каролина» — «Филадельфия» 5 мая 2026 года

Букмекеры считают фаворитом «Каролину». Сделать ставку на победу «Харрикейнз» в основное время предлагается с коэффициентом 1.67. Победа «Филадельфии» оценивается коэффициентом около 4.30.

При этом аналитики не ждут результативного хоккея. Тотал меньше 5.5 шайбы доступен в букмекерских конторах примерно за 1.83, а тотал больше 5.5 шайбы — за 2.00.

Прогноз на матч 1/4 финала Кубка Стэнли «Каролина» — «Филадельфия»

В первой встрече всё получилось даже слишком по-каролиновски. Быстрый гол Логана Стэнковена уже на 1.31, второй от Джексона Блейка к середине периода — и дальше «Филадельфии» как будто предложили решать задачу без калькулятора и ручки. Не то чтобы «Флайерз» вообще ничего не создали, но 19 бросков за матч и 0 из четырёх в большинстве — это не тот объём, с которым можно вскрыть «Каролину» в Роли.

Самое неприятное для гостей даже не 0:3, а то, что «Харрикейнз» не пришлось устраивать фейерверк. Род Бриндамор после игры фактически так и сказал: хороший старт выиграл матч, а дальше событий было не так много. Вот это и страшно. «Каролина» не улетала в космос, не сыпала моментами весь вечер, не играла на максимальной эмоции. Она просто забрала первые 10 минут, поставила «Флайерз» в неудобную позу и спокойно довела всё до сухой победы.

Отдельная история — Фредерик Андерсен. У него уже второй шат-аут в этом плей-офф, а «Каролина» начала Кубок Стэнли с пяти встреч подряд, в которых ни разу не уступала по счёту. И это не просто статистика в брошюре перед матчем, на льду всё так и есть: «ураганы» давят форчеком, не дают сопернику нормально выйти из зоны, а если всё-таки приходится терпеть в меньшинстве, там тоже порядок. В плей-офф их меньшинство после первой встречи с «Филадельфией» — 24 из 25.

У «Филадельфии» есть понятная надежда: второй матч редко получается настолько же сонным для проигравшей команды. Токкет уже прямо сказал, что его команда была недостаточно быстрой и, возможно, эмоционально не успела приземлиться после серии с «Питтсбургом». Теперь должна перестроиться. Забыть, перегруппироваться, понимать, чего ждать.

Есть ещё фактор Оуэна Типпетта. Он пропустил первую встречу из-за повреждения, и для атаки «Флайерз» это чувствительная потеря: когда тебя и так зажимают, каждый игрок, который может сам протащить шайбу и бросить, становится почти роскошью. У «Каролины» тоже не всё идеально по составу — Александр Никишин не играл после сотрясения. Но её структура пока перекрывает потери.

Лезть в чистую победу «Каролины» за маленький коэффициент не очень хочется, хотя логика очевидна. Гораздо интереснее смотрится «низ». «Филадельфия» должна быть осторожнее после проваленного старта, «Каролина» и так умеет выигрывать без лишнего риска. На наш взгляд, снова будет вязко, плотно и не слишком богато на голы. Команде Матвея Мичкова достался очень крепкий соперник.

Ставка: тотал меньше 5.5 шайбы за 1.83.