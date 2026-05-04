Серия «Авангард» — «Локомотив» закручивается: экспресс на хоккей

Хоккейный сезон продолжается. В КХЛ почти завершилась стадия 1/2 финала, в НХЛ — только приступили к 1/4 финала. Интрига лихо закручивается. Сегодня, 4 мая, следим за шестой встречей серии «Авангард» — «Локомотив», а ночью 5 мая пройдёт второй матч серии «Каролина» — «Филадельфия».

Прогноз на шестой матч «Авангард» — «Локомотив»

В этой серии очень легко обмануться последним впечатлением. После 5:2 и 3:1 в Ярославле казалось, что «Авангард» просто забрал у чемпиона всё: лёд, уверенность. Потом «Локомотив» ответил 4:2 в Омске. Дальше «Авангард» снова закрутил гайки и выиграл 2:0. А теперь уже Ярославль вынес соперника 4:0 и вернул серию туда, где она, кажется, и должна была быть — в нервный шестой матч.

Главная штука перед шестой игрой — не счёт 4:0 в пятой, а то, как этот счёт получился. «Локомотив» снова поймал свой первый гол и дальше спокойно строил матч вокруг него. «Авангард» же слишком часто упирался во вратаря, штанги и недожатые моменты. В Омске картина может перевернуться: хозяевам нужно закрывать серию, гостям — дотянуть до седьмой встречи. Большого простора здесь не будет ни у кого.

Тем более последние две встречи прямо подталкивают к «низу». Сначала 2:0 в Омске, потом — 4:0 в Ярославле, где четвёртая шайба «Локомотива» прилетела уже после снятия вратаря у «Авангарда». То есть даже в игре, где одна команда вроде бы «переехала» другую, тотал 4.5 шайбы не пробили. Для шестого матча это важнее, чем общий шум после разгрома.

Прогноз на второй матч «Каролина» — «Филадельфия»

В первой встрече всё получилось даже слишком по-каролиновски. Быстрый гол Логана Стэнковена уже на 1.31, второй от Джексона Блейка к середине периода — и дальше «Филадельфии» как будто предложили решать задачу без калькулятора и ручки. Не то чтобы «Флайерз» вообще ничего не создали, но 19 бросков за матч и 0 из четырёх в большинстве — это не тот объём, с которым можно вскрыть «Каролину» в Роли.

Самое неприятное для гостей даже не 0:3, а то, что «Харрикейнз» не пришлось устраивать фейерверк. Род Бриндамор после игры фактически так и сказал: хороший старт выиграл матч, а дальше событий было не так много. Вот это и страшно. «Каролина» не улетала в космос, не сыпала моментами весь вечер, не играла на максимальной эмоции. Она просто забрала первые 10 минут, поставила «Флайерз» в неудобную позу и спокойно довела всё до сухой победы.

Лезть в чистую победу «Каролины» за маленький коэффициент не очень хочется, хотя логика очевидна. Гораздо интереснее смотрится «низ». «Филадельфия» должна быть осторожнее после проваленного старта, «Каролина» и так умеет выигрывать без лишнего риска. На наш взгляд, снова будет вязко, плотно и не слишком богато на голы. Команде Матвея Мичкова достался очень крепкий соперник.

Экспресс на хоккей 4 мая 2026 года

Ставка 1: тотал меньше 4.5 шайбы в матче «Авангард» — «Локомотив» за 1.79.

тотал меньше 4.5 шайбы в матче «Авангард» — «Локомотив» за 1.79. Ставка 2: тотал меньше 5.5 шайбы в матче «Каролина» — «Филадельфия» за 1.83.

Общий коэффициент: 1.79 х 1.83 = 3.27.