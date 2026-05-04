«Манчестер Сити» смеётся над «Арсеналом»: экспресс на футбол

Традиционно в понедельник закрываем программу уикенда в европейских футбольных лигах. Сегодня, 4 мая, следим за встречами АПЛ, Серии А и Примеры.

Прогноз на матч «Эвертон» — «Манчестер Сити»

Расклад в чемпионской гонке после победы над «Арсеналом» полностью понятен: теперь инициатива на стороне подопечных Хосепа Гвардиолы, у которых есть преимущество по дополнительным показателям. Вполне может дойти до подсчёта голов, так что каждый забитый мяч нынче имеет значение. А всякая осечка, соответственно, рискует оказаться роковой.

Новая надежда «Арсенала» — «Эвертон». Проводит сравнительно крепкий и приятный сезон, по крайней мере на фоне предыдущих лет. Долгое время чувствовал себя на выезде гораздо комфортнее, чем на своём поле. Хотя в последнее время стало лучше. Так что «Манчестер Сити» ждёт серьёзное испытание, лёгких трёх очков тут не будет. Предположим, что после долгой паузы гостям потребуется некоторое время, чтобы сбросить ржавчину и расшатать оборонительные порядки Дэвида Мойеса. Однако со временем количество атак перейдёт в качество.

Прогноз на матч «Рома» — «Фиорентина»

Чемпионат Италии умеет радовать парадоксами. Вот смотрите: команды находятся на разных полюсах турнирной таблицы. «Рома» мощно начала сезон, одно время входила в группу лидеров, а сейчас по мере возможностей участвует в битве за зону Лиги чемпионов. «Фиорентина» долгое время находилась на дне, лишь в последние месяцы выбралась из зоны вылета. При этом последние результаты у римлян несоизмеримо хуже.

«Роме» победа гораздо нужнее, да и фактор своего поля кое-чего стоит. В то же время трудно отделаться от ощущения, что букмекеры хозяев переоценивают. В такой ситуации можно не изобретать велосипед и взять победу гостей с форой (+1) и нестыдным коэффициентом 1.62. Если для вас это слишком скромно, рассмотрите ИТБ 1 гола «Фиорентины» за 2.25. Риск, конечно. Только команда Ваноли забивает исправно, а римляне нынче совсем не те, что отказывались пропускать в первой половине сезона.

Прогноз на матч «Севилья» — «Реал Сосьедад»

Формально можно сказать, что оба клуба знавали времена получше. Однако масштабы, конечно, сильно отличаются. «Севилья» не так давно из года в год считалась четвёртой силой испанского футбола. Увы, всё это в прошлом. Настоящие проблемы пошли теперь: вчерашний завсегдатай еврокубков всерьёз рискует очутиться в Сегунде. Если что, во втором дивизионе их не видали аж с 2001 года.

«Реал Сосьедад» находится не так далеко от шестой строчки, хотя это условность. Дело в том, что баски порадовали себя пару недель назад, когда сенсационно победили мадридский «Атлетико» в финале Кубка Испании по пенальти. Трофей есть, место в еврокубках обеспечено. Мотивация вызывает вопросы. Рискнём сыграть против линии: на ИТМ 1 гола хозяев выставлен дивный коэффициент 2.38. Опасно, конечно. Но прессинг у басков хорош.

Экспресс на футбол 4 мая 2026 года

Ставка 1: «Манчестер Сити» выиграет у «Эвертона» во втором тайме за 1.90.

Общий коэффициент: 1.90 х 2.25 х 2.38 = 10.0.