«Арсенал» — «Атлетико». Диего Симеоне покоряет Лондон

5 мая состоится ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов «Арсенал» — «Атлетико». Игра пройдёт на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне. Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск. В первой встрече соперники не выявили победителя — 1:1.

Коэффициенты на матч «Арсенал» — «Атлетико» 5 мая 2026 года

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Арсенала» предлагается с коэффициентом 1.63. Победа «Атлетико» оценивается коэффициентом 5.68. Ничейный исход можно найти в линии за 4.13.

При этом аналитики сомневаются в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.95, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.89. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.88.

Прогноз на матч Лиги чемпионов «Арсенал» — «Атлетико»

Первый матч, конечно, не потянул планку, заданную параллельной парой полуфиналистов. А кто бы потянул? Если не вдаваться в детали, может показаться, что смотреть в Мадриде было не на что. Сами посудите — 1:1, оба гола с пенальти, сомнительная репутация обоих клубов. На деле получилось совсем иначе.

Справедливости ради первый тайм выдался довольно скучным. Тренеры перестраховывались: отходили назад большими силами, моменты возникали не так часто. Зато сразу после перерыва Диего Симеоне врубил смелость на полную катушку, раскрыв игру. На этом отрезке «Атлетико» смотрелся замечательно, полностью превосходя соперника. Наблюдалось за происходящим с удовольствием.

В итоге по ожидаемым голам стороны наиграли примерно на те же цифры, что и «ПСЖ» с «Баварией». А что реализация оказалась гораздо хуже и вратари подтащили — да, в футболе бывает и такое! Не всё коту масленица. В сухом остатке впечатления подытожим так: бодрее ожидаемого, со справедливым исходом.

Почему справедливым? Мадридцам пришлось дорого заплатить за бурю в первой половине второго тайма. Поддерживать такую интенсивность дольше не смогли. И опять же — а кто бы смог? Потому концовка выдалась тяжёлой, английский клуб инициативу перехватил. На финальном отрезке оказался ближе к победе, однако хозяева выстояли.

Впрочем, букмекеры считают лондонцев явными фаворитами пары перед ответной встречей. Оно и понятно: состав мощнее, скамейка глубже, результат неделю назад более чем устраивающий, да ещё и свое поле. Скажем так, технико-тактические характеристики полностью на стороне подопечных Микеля Артеты. Говорит ли это хоть о чём-то?

Вообще нет. Дело в том, что «Арсенал» находится в самом сердце борьбы за чемпионство в Англии. Каждый матч как последний, права на ошибку нет — ну, вы знаете. Постоянная концентрация и высочайшее давление отнимают уйму сил. В то время как «Атлетико» в чемпионате Испании давно ничего не нужно: выступают в своё удовольствие, берегут лидеров.

Есть подозрение, что «Атлетико» подойдёт к ответной встрече банально более свежим и заряженным. А «Арсенал» не показывает такого футбола, чтобы рассчитывать перекрыть этот дефицит чистым классом и сыгранностью. Потому шансы близки к равным. А значит, будем играть против линии. Х2 за 2.38 — вариант посмелее, победа хозяев с форой (+1) за 1.82 — понадёжнее. Выбирайте на свой вкус.

Ставка: «Атлетико» победит с форой (+1) за 1.82.