Саудовская Про-Лига перед Лигой чемпионов: Малком и Бензема скрасят время

5 мая состоится матч 28-го тура чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Халидж» — «Аль-Хиляль». Игра пройдёт на стадионе «Принц Мохамед бин Фахд» в Эд-Даммаме. Стартовый свисток запланирован на 21:00 мск.

Коэффициенты на матч «Аль-Халидж» — «Аль-Хиляль» 5 мая 2026 года

Букмекеры отдают преимущество гостям. Сделать ставку на победу «Аль-Хиляля» предлагается с коэффициентом 1.45. Победа «Аль-Халиджа» оценивается коэффициентом 5.90. Ничейный исход можно найти в линии за 5.15.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.70, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.40. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.60.

Прогноз на матч чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Халидж» — «Аль-Хиляль»

С футболом во вторник будет не особенно богато: всё внимание — на ответный полуфинальный матч Лиги чемпионов между «Арсеналом» и «Атлетико», остальные затаились. Если перед игрой в Лондоне будет нечем себя занять, обратите внимание на чемпионат Саудовской Аравии. Игра начнётся на час раньше, так что можно скоротать время до стартового свистка. А там, может, втянетесь.

Честно говоря, особой интриги тут не видать. Один из сильнейших клубов страны сойдётся с представителем нижней части турнирной таблицы, да ещё и без реальной мотивации. «Аль-Халидж» фактически обеспечил сохранение прописки в элитном дивизионе: формально может упасть в зону вылета, но слишком уж многое должно совпасть.

Одно время находились в серединке, однако в последние недели почти прекратили побеждать. Теряют очки со всеми подряд, даже с обитателями дна. Так что переоценивать фактор своего поля не стоит. Кроме того, соперники проведут третью встречу за неделю. Вроде бы условия одинаковые, да только скамейка у гостей гораздо сильнее. Значит, получат преимущество.

История противостояния довершает картину. Соперники встречались пять раз. На счету «Аль-Хиляля» четыре победы, парочка из них оказалась разгромными. В трёх последних случаях забито восемь мячей, хотя и пропущено четыре. В общем, в основном играют в своё удовольствие, об обороне особенно не вспоминают.

Есть подозрение, что ситуация не изменится. Дело в том, что дотянуться до чемпионства будет невероятно сложно. Шум в прессе ни к чему не привёл: «Аль-Наср» во главе с Криштиану Роналду триумфально восседает на первой строчке с солидным запасом. Бензема, Малкому, Милинковичу-Савичу, Тео Эрнандесу и много кому ещё остаётся сражаться за второе место. Тоже, конечно, цель, однако мотивация всё же иная.

Так что лезть в большие форы не рискнём: всякое может быть. При этом разница в классе очевидна, победа весьма вероятна. В такой ситуации напрашивается победа «Аль-Хиляля» через общий «верх». Например, на П2 + тотал больше 2.5 гола дают крепкие 1.92. Нас устроит.

Ставка: «Аль-Хиляль» победит + тотал больше 2.5 гола за 1.92.