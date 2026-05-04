Шаньдун — Шанхай Шэньхуа: прогноз и ставка на матч 5 мая 2026 года

Слуцкий против китайских чиновников: экс-тренеру ЦСКА всё нипочём
Алексей Серяков
«Шаньдун Тайшань» — «Шанхай Шэньхуа»: прогноз
Леонид Викторович продолжает тянуть «Шанхай Шэньхуа» к верхам таблицы.

5 мая состоится матч 10-го тура чемпионата Китая «Шаньдун Тайшань» — «Шанхай Шэньхуа». Игра пройдёт на стадионе «Олимпийский» в Цзинане. Стартовый свисток запланирован на 14:35 мск.

Коэффициенты на матч «Шаньдун Тайшань» — «Шанхай Шэньхуа» 5 мая 2026 года

Букмекеры отдают едва заметное преимущество хозяевам. Сделать ставку на победу «Шаньдуня» предлагается с коэффициентом 2.52. Победа «Шанхая» оценивается коэффициентом 2.77. Ничейный исход можно найти в линии за 3.72.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.05, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.76. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.82.

Прогноз на матч чемпионата Китая «Шаньдун Тайшань» — «Шанхай Шэньхуа»

Китай — Суперлига . 10-й тур
05 мая 2026, вторник. 14:35 МСК
Шаньдун Тайшань
Цзинань
Не начался
Шанхай Шэньхуа
Шанхай
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Чемпионат Китая стремительно набирает обороты, экватор первого круга уже позади. Футбола во вторник будет не так много. Если хотите разогреться перед Лигой чемпионов, самое время обратить внимание на местную Суперлигу. Качество игры здесь, ясное дело, не впечатляет, ведь громкие переходы звёзд европейского футбола и колоссальные зарплаты остались в далёком прошлом. Зато постоянно что-то происходит.

Вот, например, «Шанхай Шэньхуа». В простонародье — «Шанхай» Слуцкого, как бы мы к этому ни относились. Великолепно начал сезон, отказывался проигрывать даже завсегдатаям верхушки турнирной таблицы. Забил пять мячей в ворота «Даляни», по три досталось «Таньцзиню» и «Ляонину». В апреле вовсе выдал сочную победную серию

При этом в турнирной таблице находится за пределами тройки сильнейших, а отставание от лидирующего «Чэнду» является двузначным. Как так? Да очень просто: в январе в китайском футболе в рамках антикоррупционной кампании под удар попали многие. Более 70 человек отстранили от футбольной деятельности пожизненно, а 13 профессиональных клубов лишились очков.

«Шанхай Шэньхуа» зацепило сильнее всех: наряду с ещё одним коллективом начали сезон с -10 очков. Так что дорога наверх выложена далеко не жёлтым кирпичом, а битым стеклом. Впрочем, дорогу осилит идущий. А уж с движением вперёд у команды российского тренера проблем нет.

Соперник крепкий. На турнирную таблицу не смотрите — с «Шаньдуня» сняли шесть очков, так бы чувствовал себя ещё комфортнее. Крепкая команда, исправно входящая в пятёрку сильнейших. Правда, в последние пару лет её как раз замыкала. Грандам объективно уступает, но и крепким середняком её не назвать: берите выше.

В прошлом сезоне очные встречи выдались прямо противоположными — 3:3 и минимальная победа «Шанхай Шэньхуа» (1:0). На своём поле «Шаньдунь» особенно хорош: очки собирает исправно, проигрывает редко. Правда, в двух предыдущих матчах с подопечными Леонида Слуцкого как-то совсем не сложилось — 0:1 и 0:3. Доверимся статистике. Состав у «Шанхай Шэньхуа» покрепче, ход набран мощный, а на П2 с нулевой форой дают 2.03. Добротно.

Ставка: «Шанхай Шэньхуа» победит с форой (0) за 2.03.

