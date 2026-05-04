«Колорадо» — «Миннесота», второй матч. 9:6 — это только начало

В первой встрече команды на двоих забросили 15 шайб. То ли ещё будет.

6 мая состоится второй матч серии второго раунда Кубка Стэнли «Колорадо» — «Миннесота». Игра пройдёт в Денвере на «Ball Arena». Старт — в 3:00 мск. После первой встречи впереди «Эвеланш» — 1-0.

Коэффициенты на второй матч «Колорадо» — «Миннесота» 6 мая 2026 года

Букмекеры считают фаворитом «Колорадо». Сделать ставку на победу «Эвеланш» в основное время предлагается с коэффициентом около 1.88. Победа «Миннесоты» оценивается коэффициентом 3.40.

При этом аналитики ждут результативного хоккея. Тотал больше 5.5 шайбы доступен в букмекерских конторах примерно за 1.60, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.25.

Прогноз на матч 1/4 финала Кубка Стэнли «Колорадо» — «Миннесота»

Больше нельзя делать вид, что мы смотрим обычный плей-офф. Первый матч «Колорадо» и «Миннесоты» закончился со счётом 9:6, и это были абсолютно дикие качели: «Эвеланш» убежали на 3:0, потом «Уайлд» вернулись, даже вышли вперёд 5:4, но в третьем периоде всё равно получили от Кейла Макара и компании. Когда команда забивает шесть в гостях и всё равно проигрывает — это уже не тревожный звоночек, а сирена.

У «Колорадо» в первом матче было почти всё, что нужно фавориту. Макар вернулся после неприятного эпизода у борта и забил дважды в третьем периоде, Девон Тэйвз набрал 1+3, Нэйтан Маккиннон — 1+2, Мартин Нечас отдал три передачи, а вообще у хозяев забивали сразу восемь разных игроков. Глубина атаки решает!

Однако есть и обратная сторона. Джаред Беднар после игры фактически признал, что у «Колорадо» хватало эмоций, но не хватало оборонительной работы. И это важно перед вторым матчем: 9:6 — не только демонстрация силы «Эвеланш», но и напоминание, что «Миннесота» нашла, куда бить. Капризов не забил, однако «Уайлд» всё равно оформили шесть шайб. За счёт Хьюза, Цуккарелло, Хартмана, Тарасенко, Юханссона и Фолиньо.

У «Миннесоты» проблема в другом: для победы над таким «Колорадо» мало просто отвечать голами. Нужно ещё хотя бы иногда останавливать скорость сопреника, а с этим в первой игре было плохо. Брок Фэйбер очень точно сказал после матча, что «Уайлд» дали «Эвеланш» слишком много пространства. В теории это можно подчистить уже ко второй встрече. Но в Денвере, без Йоэля Эрикссона Эка и Юнаса Бродина? Не факт!

После сумасшедших 9:6 линия на тотал выглядит вполне логичной. Вроде бы хочется сказать: ну теперь-то команды закроются. Но «Миннесоте» нельзя играть совсем низко, потому что она уже уступает в серии, а «Колорадо» дома не будет специально сушить игру при таком наборе нападающих и защитников, подключающихся в атаку. Так что мы бы ждали как минимум шесть шайб снова.

Ставка: тотал больше 6 шайб за 1.83.