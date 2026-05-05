Больше 70% на проход «Арсенала» в финал ЛЧ! В чём букмекеры неправы

5 мая состоится ответный матч полуфинала Лиги чемпионов «Арсенал» — «Атлетико». Игра пройдёт в Лондоне на «Эмирейтс». Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск. Первый матч в Мадриде закончился 1:1, так что никакой подушки безопасности нет ни у кого.

Что думают букмекеры об ответном полуфинале Лиги чемпионов

Букмекеры видят фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Арсенала» предлагается с коэффициентом 1.63, а победа «Атлетико» оценивается коэффициентом 5.40. Ничейный исход можно найти в линии за 3.95.

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.90, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.92. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.90.

Как дела у «Арсенала»

У «Арсенала» сейчас вот какая ситуация: команда одновременно на эмоциях и должна держать структуру. Во-первых, лондонцы остаются единственной командой этого розыгрыша Лиги чемпионов без поражений: 10 побед и три ничьих. Более того, это уже повторение клубной рекордной серии на евроарене.

Второй момент — домашний аргумент. «Арсенал» проиграл только один из последних 15 домашних матчей УЕФА с испанскими клубами, а последние три такие встречи выиграл без пропущенных мячей. В том числе — те самые 4:0 с «Атлетико» на общем этапе. Третье: чемпионская борьба в АПЛ. «Манчестер Сити» снова безупречен, и теперь «канонирам» нельзя терять ни одного очка и надо забивать побольше.

Да, плей-офф Лиги чемпионов — совсем другой жанр. Однако есть у лондонцев и свежий кадрово-эмоциональный бонус: Букайо Сака вернулся в старт в матче с «Фулхэмом» (3:0), успел поучаствовать в трёх голевых эпизодах до перерыва, а его замена была предосторожностью перед «Атлетико». Это может дать нужный импульс.

Как себя чувствует «Атлетико»

У «Атлетико» всё тоже понятно. В первой встрече мадридцы выдержали тяжёлый тактический бой, отыгрались после пенальти Виктора Дьёкереша, а Хулиан Альварес забил свой 25-й гол в Лиге чемпионов — быстрее любого аргентинца в истории турнира. Заодно он стал первым игроком «Атлетико» с 10 голами за один сезон ЛЧ.

Но есть проблема: предстоящий выезд — не просто выезд. «Атлетико» выиграл только два из последних 13 матчей с английскими командами в еврокубках и уступил в четырёх последних выездных встречах с клубами АПЛ. То есть если мадридцы и будут ловить свой момент, то наверняка через осторожность, стандарты, ошибки, а не через тотальное доминирование.

Однако нельзя же списывать «Атлетико» так в открытую! Букмекеры дают коэффициент 1.34 на проход «Арсенала» в финал. Это больше 70% вероятности. У Симеоне вообще-то есть отличный полуфинальный бэкграунд в матчах с английскими командами в Лиге Европы: «Ливерпуль», «Челси», «Арсенал» — все три такие дуэли мадридцы проходили.

Прогноз на матч «Арсенал» — «Атлетико» 5 мая 2026 года

После 1:1 в первой встрече любая ошибка может стоить финала, и это очень плохо сочетается с безбашенным футболом. «Атлетико» не может просто отсидеться весь матч, но и лететь вперёд с первой минуты ему противопоказано. «Арсенал» дома будет пытаться забирать территорию, давить через фланги и стандарты. Это понятно. Но и Артета прекрасно понимает: главное — не открыть игру, чтобы клуб Симеоне получил пространство.

Ставка на чистый тотал выглядит рискованно. На любой исход — тоже. Ментальное состояние на стороне «Атлетико», ведь им можно больше ни на что не смотреть, только на Лигу чемпионов. А вот на «Арсенал» давление куда серьёзнее. Во-первых, «канониры» уже упустили два трофея. Теперь рискуют остаться не только без АПЛ, но и без Лиги чемпионов. За двумя зайцами погонишься, как говорится… В общем, гадать не станем, игра покажет. Но линия на победу хозяев слишком уж завышена. Играем против.

Ставка: «Атлетико» не проиграет в основное время за 2.23.