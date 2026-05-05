Ответный матч «Арсенал» — «Атлетико», а ещё Слуцкий и Малком перед Лигой чемпионов

Сегодня, 5 мая, состоится ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов «Арсенал» — «Атлетико». Однако не только этим богата футбольная программа дня. Также в экспресс можно добавить игры команд Леонида Слуцкого и Малкома.

Прогноз на матч «Арсенал» — «Атлетико»

Первый матч, конечно, не потянул планку, заданную параллельной парой полуфиналистов. А кто бы потянул? Если не вдаваться в детали, может показаться, что смотреть в Мадриде было не на что. Справедливости ради первый тайм выдался довольно скучным. Тренеры перестраховывались. Зато сразу после перерыва наблюдалось за происходящим с удовольствием.

Букмекеры считают лондонцев явными фаворитами пары перед ответной встречей. Оно и понятно: состав мощнее, скамейка глубже, результат неделю назад более чем устраивающий, да ещё и свое поле. Однако «Арсенал» находится в самом сердце борьбы за чемпионство в Англии. Есть подозрение, что «Атлетико» подойдёт к ответной встрече банально более свежим и заряженным. А «Арсенал» не показывает такого футбола, чтобы рассчитывать перекрыть этот дефицит чистым классом и сыгранностью. Берём Ф2 (+1).

Прогноз на матч «Шаньдун Тайшань» — «Шанхай Шэньхуа»

Соперник у команды Слуцкого крепкий. На турнирную таблицу не смотрите — с «Шаньдуня» сняли шесть очков, так бы чувствовал себя ещё комфортнее. Крепкая команда, исправно входящая в пятёрку сильнейших. Правда, в последние пару лет её как раз замыкала. Грандам объективно уступает, но и крепким середняком её не назвать: берите выше.

В прошлом сезоне очные встречи выдались прямо противоположными — 3:3 и минимальная победа «Шанхай Шэньхуа» (1:0). На своём поле «Шаньдунь» особенно хорош: очки собирает исправно, проигрывает редко. Правда, в двух предыдущих матчах с подопечными Леонида Слуцкого как-то совсем не сложилось — 0:1 и 0:3. Доверимся статистике. Состав у «Шанхай Шэньхуа» покрепче, ход набран мощный, а на П2 с нулевой форой дают 2.03. Добротно.

Прогноз на матч «Аль-Халидж» — «Аль-Хиляль»

С футболом во вторник будет не особенно богато: всё внимание — на ответный полуфинальный матч Лиги чемпионов между «Арсеналом» и «Атлетико», остальные затаились. Если перед игрой в Лондоне будет нечем себя занять, обратите внимание на чемпионат Саудовской Аравии. Игра начнётся на час раньше, так что можно скоротать время до стартового свистка. А там, может, втянетесь.

История противостояния показательна здесь. Соперники встречались пять раз. На счету «Аль-Хиляля» четыре победы, парочка из них оказалась разгромными. В трёх последних случаях забито восемь мячей, хотя и пропущено четыре. В общем, в основном играют в своё удовольствие, об обороне особенно не вспоминают. Есть подозрение, что ситуация не изменится. В такой ситуации напрашивается победа «Аль-Хиляля» через общий «верх».

Экспресс на футбол 5 мая 2026 года

Ставка 2: «Шанхай Шэньхуа» победит «Шаньдун Тайшань» с форой (0) за 2.03.

Ставка 3: «Аль-Хиляль» победит «Аль-Халидж» + тотал больше 2.5 гола за 1.92.

Общий коэффициент: 1.82 х 2.03 х 1.92 = 7.09.