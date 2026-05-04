Нефтяник — Югра: прогноз и трансляция матча 5 мая 2026 года

«Нефтяник» — «Югра», четвёртый матч. Закрываем серию
Алексей Анисимов
«Нефтяник» — «Югра», четвёртый матч: прогноз
Будет нервно, но Ханты-Мансийск выйдет в финал.

5 мая состоится четвёртый матч полуфинальной серии ВХЛ «Нефтяник» — «Югра». Игра пройдёт в Альметьевске, начало — в 18:30 мск. После трёх встреч впереди ханты-мансийцы — 3-0.

Коэффициенты на четвёртый матч «Нефтяник» — «Югра» 5 мая 2026 года

Букмекеры считают фаворитом «Югру». Сделать ставку на победу ханты-мансийцев в основное время предлагается с коэффициентом 1.96. Победа «Нефтяника» оценивается коэффициентом 3.14. Ничейный исход и овертайм можно найти в линии за 3.99.

При этом аналитики сомневаются в результативности четвёртой встречи. Тотал меньше 4.5 шайбы доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.87, а тотал больше 4.5 шайбы — с коэффициентом 1.89.

Прогноз на матч 1/2 финала ВХЛ «Нефтяник» — «Югра»

Olimpbet ВХЛ – плей-офф . 1/2 финала. 4-й матч
05 мая 2026, вторник. 18:30 МСК
Нефтяник
Альметьевск
Не начался
Югра
Ханты-Мансийск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

У «Нефтяника» ситуация максимально простая: ещё одно поражение — и сезон закончен. Но проблема в том, что по трём матчам серии он не выглядит командой, которая готова переломить ход. В первой встрече альметьевцы дотянули до овертайма и всё равно проиграли 1:2. Во второй снова были близки, но уступили 3:4. В третьей уже дома получили 2:5 — и это самый неприятный сигнал перед четвёртой встречей.

«Югра» пока играет очень по-взрослому. Не обязательно давит весь матч, не обязательно забирает шайбу на постоянной основе, однако почти каждый важный отрезок остаётся за ней. В третьей игре ханты-мансийцы снова наказали «Нефтяник» за ошибки, забрали второй период и спокойно довели матч до победы. Для плей-офф это важнее всего.

Испания, Англия, Франция — фавориты букмекеров. А кто выиграет ЧМ-2026?
Испания, Англия, Франция — фавориты букмекеров. А кто выиграет ЧМ-2026?

У «Нефтяника» наверняка будет сильный старт. Дома, при 0-3 в серии, иначе и быть не может. Команда должна лезть на ворота, упрощать игру, грузить шайбу в зону и цепляться за первый гол. Но как раз здесь есть риск: чем больше хозяева будут раскрываться, тем удобнее станет «Югре», которая уже показала, что отлично ловит ошибки.

«Нефтяник» каждый раз находит свои куски хорошего хоккея, но «Югра» стабильнее на дистанции всего матча. У хозяев может пройти эмоциональный отрезок, может зайти большинство, может помочь домашний лёд, однако по общей картине гости всё равно выглядят более собранной и более надёжной командой.

Первая защита Борза и очередной бой Волкова. Чего ждать от UFC 328
Первая защита Борза и очередной бой Волкова. Чего ждать от UFC 328

В чистую победу «Нефтяника» не верится. «Югра» ведёт 3-0, чувствует серию и понимает, что затягивать её опасно. Поэтому самый логичный вариант — не проигрыш гостей в основное время. А если брать смелее, то «Югра» закроет серию уже в Альметьевске.

Ставка: «Югра» победит в основное время за 1.96.

