Капризов после 6:9 от «Колорадо» Ничушкина и триумф «Югры» в ВХЛ

Хоккейный сезон продолжается, впереди — самое вкусное. Сегодня, 5 мая, следим за четвёртой встречей серии 1/2 финала ВХЛ «Нефтяник» — «Югра», которая может вывести Ханты-Мансийск в финал, а ночью 6 мая состоится второй матч серии 1/4 финала Кубка Стэнли «Колорадо» — «Миннесота» (команды в первой встрече сыграли 9:6).

Прогноз на четвёртый матч «Нефтяник» — «Югра»

У «Нефтяника» ситуация максимально простая: ещё одно поражение — и сезон закончен. Но проблема в том, что по трём матчам серии он не выглядит командой, которая готова переломить ход. В первой игре альметьевцы дотянули до овертайма и всё равно проиграли 1:2. Во второй снова были близки, однако уступили 3:4. В третьей уже дома получили 2:5 — и это самый неприятный сигнал перед четвёртой встречей.

«Югра» пока играет очень по-взрослому. Не обязательно давит весь матч, не обязательно забирает шайбу на постоянной основе, но почти каждый важный отрезок остаётся за ней. В третьей игре ханты-мансийцы снова наказали «Нефтяник» за ошибки, забрали второй период и спокойно довели матч до победы. Для плей-офф это важнее всего.

В чистую победу «Нефтяника» не верится. «Югра» ведёт 3-0, чувствует серию и понимает, что затягивать её опасно. Поэтому самый логичный вариант — не проигрыш гостей в основное время. А если брать смелее, то «Югра» закроет серию уже в Альметьевске.

Прогноз на второй матч «Колорадо» — «Миннесота»

Больше нельзя делать вид, что мы смотрим обычный плей-офф. Первый матч «Колорадо» и «Миннесоты» закончился со счётом 9:6, и это были абсолютно дикие качели: «Эвеланш» убежали на 3:0, потом «Уайлд» вернулись, даже вышли вперёд 5:4, но в третьем периоде всё равно получили от Кейла Макара и компании. Когда команда забивает шесть в гостях и всё равно проигрывает — это уже не тревожный звоночек, а сирена.

У «Колорадо» в первой встрече было почти всё, что нужно фавориту. Макар вернулся после неприятного эпизода у борта и забил дважды в третьем периоде, Девон Тэйвз набрал 1+3, Нэйтан Маккиннон — 1+2, Мартин Нечас отдал три передачи, а вообще у хозяев забивали сразу восемь разных игроков. Глубина атаки решает! Однако есть и обратная сторона. Джаред Беднар после игры фактически признал, что у «Колорадо» хватало эмоций, но не хватало оборонительной работы.

После сумасшедших 9:6 линия на тотал выглядит вполне логичной. Вроде бы хочется сказать: ну теперь-то команды закроются. Однако «Миннесоте» нельзя играть совсем низко, потому что она уже уступает в серии, а «Колорадо» дома не будет специально сушить игру при таком наборе нападающих и защитников, подключающихся в атаку. Так что мы бы ждали как минимум шесть шайб снова.

Экспресс на хоккей 5 мая 2026 года

«Югра» победит «Нефтяник» в основное время за 1.96. Ставка 2: тотал больше 6 шайб в матче «Колорадо» — «Миннесота» за 1.83.

Общий коэффициент: 1.96 х 1.83 = 3.58.