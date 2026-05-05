Матч недели в Лиге чемпионов! «Бавария» — «ПСЖ»: Матвей Сафонов сделает выводы

6 мая состоится ответный матч полуфинала Лиги чемпионов «Бавария» — «ПСЖ». Игра пройдёт на стадионе «Арена Мюнхен» в Мюнхене. Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск. В первой игре французский клуб добился победы — 5:4.

Что думают букмекеры о матче Лиги чемпионов

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Баварии» предлагается с коэффициентом 1.73, а победа «ПСЖ» оценивается коэффициентом 4.02. Ничейный исход можно найти в линии за 4.83.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 4.30, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.21. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.25.

Как дела у «Баварии»

На внутренней арене — выше всяческих похвал. В Кубке Германии добрались до финала, без особых проблем разобравшись с «Байером». Трофей разыграют со «Штутгартом», но будет это только через две недели. Естественно, статус непререкаемого фаворита обеспечен. Все шансы на «золотой» дубль.

В немецкой Бундеслиге ещё в середине апреля гарантировали очередной титул: дортмундская «Боруссия» ненадолго оживила интригу, однако в личной встрече не сдюжила. Дальнейшее превратилось в формальность. Теперь мюнхенцы играют в своё удовольствие: много пропускают, экспериментируют с составом, оформляют победы после дефицита в два-три мяча. Словом, развлекаются как могут.

Как себя чувствует «ПСЖ»

А вот парижане внутри своих владений чувствуют себя менее комфортно. Кубок Франции покинули ещё в начале января, сенсационно уступив «Парижу». В Лиге 1 долгое время не могли отвязаться от настойчивого «Ланса». Переносили матчи и раздражали окружающих, но своего добились: пылкий конкурент в какой-то момент отвалился, задача выполнена.

Гораздо важнее, как дела складываются в Лиге чемпионов. Здесь подопечные Луиса Энрике добавляют с каждым новым раундом. В концовке первой игры, конечно, могли бы действовать куда надёжнее и увереннее, однако на фоне такого соперника поди попробуй сыграй по счёту. Победу добыли, кое-какое преимущество обеспечили. Другое дело, что один мяч после событий в Париже сложно считать серьёзной форой.

Прогноз на матч 1/2 финала ЛЧ «Бавария» — «ПСЖ» 6 мая 2026 года

С одной стороны, 5:4 и девять голов — всё же перебор. Соперники наиграли на 4,5 ожидаемого мяча и ощутимо перебрали. С другой — в этом и суть высочайшего исполнительского мастерства: укладывать мяч под штангу там, где подавляющее большинство не попадёт в ворота. Удивительно: девять голов, вратари практически ничего не отбили, а серьёзных претензий к ним нет.

Есть подозрение, что столь открытого футбола в Мюнхене мы не увидим. Тренеры посмотрели, на что способны команды с открытым центром поля, увидели поразительную эффективность выхода из-под прессинга. Наверняка внесут корректировки. Да и вратарям пора бы что-то поймать. В то же время игроки экстра-класса находят голы из ничего, так что с пустыми руками не останемся.

Мы бы выбирали между тоталом меньше 4 голов за 1.95 и тоталом меньше 1.5 гола в первом тайме за 2.15. Ждём сравнительно сдержанного начала: за каждую ошибку и даже полуошибку тут наказывают. А если «Бавария» откроет счёт, может возникнуть патовая ситуация.

Ставка: тотал меньше 4 голов за 1.95.