«Спартак» и ЦСКА определят главного неудачника сезона

6 мая состоится матч Кубка России «Спартак» — ЦСКА. Игра финала Пути регионов пройдёт на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Стартовый свисток запланирован на 20:00 мск.

Что думают букмекеры о матче Кубка России

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу ЦСКА предлагается с коэффициентом 4.13, а победа «Спартака» оценивается коэффициентом 1.85. Ничейный исход можно найти в линии за 3.35.

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.85, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.04. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.77.

Как дела у ЦСКА

Грусть, тоска, разочарование. На дворе — май, а в душе у болельщиков — поздняя осень. Шумные кадровые перестановки в зимнее трансферное окно резко взвинтили амбиции и нарушили баланс. Нацеливались на чемпионство, а выстрелили себе в ногу. Даже битвы за медали толком не вышло: стремительно покатились вниз, обнаружив себя на шестом месте.

Самое печальное, что грусть наблюдается по всем фронтам. Голы даются с большим трудом, а после ухода Игоря Дивеева угроз при стандартах стало меньше. Прежде голы после угловых маскировали проблемы с завершением, теперь этого нет. Ну а про защиту даже говорить не хочется. Сочетания меняются, беды остаются. Опорная зона не справляется, защитники ошибаются.

Кубок России — последний шанс спасти сезон. И вот руководство решилось на кардинальные меры. Фабио Челестини отправлен в отставку. Приставку «и. о.» получил Дмитрий Игдисамов, знакомый целому ряду футболистов нынешнего состава. Но получит ли команда хоть какой-то импульс?

Как себя чувствует «Спартак»

С одной стороны, поводов для гордости тоже немного. С таким подбором исполнителей имели все основания рассчитывать на большее, но затянули с отставкой Деяна Станковича. С другой, качество футбола при Хуане Карседо заметно возросло. Очки собираются, в таблице немного поднялись. И это ещё команде частенько не везёт!

Слишком уж много набежало матчей, где при бодрой игре теряли очки. То глупый пенальти «привезут», то реализации не хватит, то ещё что. Достаточно вспомнить матчи с «Зенитом» и «Краснодаром». Пожалуй, это и напрягает больше всего. 2:1 с «Локомотивом» — зачёт, а в остальном слишком часто в важных случаях результат не поспевает за игрой.

Прогноз на матч Кубка России «Спартак» — ЦСКА 6 мая 2026 года

Ох, это будет битва! Степень разочарования разнится, и всё же соперники явно рассчитывали добиться большего в чемпионате России. Кубок страны — последняя возможность спасти сезон, увенчав сложный и событийный год трофеем. С регламентом всё просто: финал Пути регионов, одна игра. Победителю предстоит решающее сражение, проигравший выбывает.

Неудивительно, что букмекеры на фоне высочайшей цены ошибки склоняются к сдержанной результативности. По качеству футбола и стабильности «Спартак», очевидно, лучше, хотя отчаянное положение ЦСКА, импульсивная смена тренера и целая россыпь осечек красно-белых в важных встречах при приятной глазу игре вызывают сомнения. Предпочтём тотал меньше 1.5 гола в первом тайме за 1.70. После перерыва противостояние способно раскрыться, но поначалу ждём скорее нервов и интриги, чем голов.

Ставка: тотал меньше 1.5 гола в первом тайме за 1.70.