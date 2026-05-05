«Краснодар» — «Динамо» Москва. Матч жизни Ролана Гусева

7 мая состоится матч ответный матч Кубка России «Краснодар» — «Динамо». Игра пройдёт на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. Стартовый свисток запланирован на 20:30 мск. В первой встрече команды сыграли вничью — 0:0.

Коэффициенты на матч «Краснодар» — «Динамо» 7 мая 2026 года

Букмекеры считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Краснодара» предлагается с коэффициентом 1.73. Победа «Динамо» оценивается коэффициентом 4.75. Ничейный исход можно найти в линии за 4.13.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.05, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.82. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.75.

Прогноз на матч Кубка России «Краснодар» — «Динамо»

Формально это ответный матч финала Пути РПЛ. На деле первая игра обернулась нулевой ничьей, так что всё начинается с чистого листа. Голы на чужом поле в Кубке России тоже не имеют значения, а потому расклад предельно простой: победитель сегодняшней встречи выходит в Суперфинал турнира, проигравший вылетает. Если кто забыл, теперь уступивший в финале Пути РПЛ второго шанса не получает.

Ход игры в Москве вряд ли даст ценную информацию, однако для порядка проговорим. Бело-голубые действовали активнее и создали побольше, однако легально забить так и не смогли. Мяч Константина Тюкавина в концовке отменили из-за офсайда. Значение имеет другое: Александр Черников получил красную карточку, а значит, своей команде на сей раз не поможет.

Это если не трагедия, то как минимум проблема. С одной стороны, Черников весной выглядит непривычно слабо: не успевает, много фолит, хватает карточки. В то же время зимой «Краснодар» и так заметно усох по части выбора в центре поля. Короткая скамейка и усечённая ротация сказываются: качество игры просело, голы забиваются на зубах. Так что Черников точно не оказался бы лишним.

Очевидно, что приоритет хозяев — чемпионская гонка РПЛ. Там продолжают сражаться с «Зенитом», каждая осечка способна оказаться роковой. В то же время на кону ещё один трофей, до которого всего пара встреч. Так что двух-трёх изменений от Мурада Мусаева ожидаем, но никак не больше. Тем более перед родной публикой. Время вторых составов осталось на ранних стадиях.

Для «Динамо» ситуация куда более однозначна: грудь в крестах или голова в кустах. С чемпионатом России всё стало ясно ещё осенью — огромное количество неудач, наглухо завязли в середине турнирной таблицы. Ещё зимой Кубок страны рассматривался приоритетной целью. А точнее — последней надеждой спасти сезон. Продолжение работы Ролана Гусева связано прежде всего с данным турниром.

После мощнейшего начала второй части сезона москвичи поблёкли. Осечек много, в том числе с представителями нижней части таблицы. И всё же перекос в линии букмекеров видится чрезмерным. Шансы «Краснодара», разумеется, выше. Но не настолько же! Тут и высочайшее эмоциональное напряжение последних недель, и кадровые трудности, и невероятно заряженный оппонент. Победа гостей с форой (+1) за 1.70 выглядит замечательно, альтернатива — ИТМ 1.5 гола хозяев за 2.13.

Ставка: ИТМ 1.5 гола «Краснодара» за 2.13.