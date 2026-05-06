Большой вечер футбола! Ответка «Бавария» — «ПСЖ» и дерби «Спартак» — ЦСКА

И пусть весь мир подождёт! Сегодня, 6 мая, состоятся два крутейших футбольных матча, которые стоит посмотреть. В Лиге чемпионов — ответная встреча 1/2 финала «Бавария» — «ПСЖ», в Кубке России — финал Пути регионов «Спартак» — ЦСКА.

Прогноз на матч «Бавария» — «ПСЖ»

С одной стороны, 5:4 и девять голов — всё же перебор. Соперники наиграли на 4,5 ожидаемого мяча и ощутимо перебрали. С другой — в этом и суть высочайшего исполнительского мастерства: укладывать мяч под штангу там, где подавляющее большинство не попадёт в ворота. Удивительно: девять голов, вратари практически ничего не отбили, а серьёзных претензий к ним нет.

Есть подозрение, что столь открытого футбола в Мюнхене мы не увидим. Тренеры посмотрели, на что способны команды с открытым центром поля, увидели поразительную эффективность выхода из-под прессинга. Наверняка внесут корректировки. Да и вратарям пора бы что-то поймать. В то же время игроки экстра-класса находят голы из ничего, так что с пустыми руками не останемся.

Мы бы выбирали между тоталом меньше 4 голов за 1.95 и тоталом меньше 1.5 гола в первом тайме за 2.15. Ждём сравнительно сдержанного начала: за каждую ошибку и даже полуошибку тут наказывают. А если «Бавария» откроет счёт, может возникнуть патовая ситуация.

Прогноз на матч «Спартак» — ЦСКА

Ох, это будет битва! Степень разочарования разнится, и всё же соперники явно рассчитывали добиться большего в чемпионате России. Кубок страны — последняя возможность спасти сезон, увенчав сложный и событийный год трофеем. С регламентом всё просто: финал Пути регионов, одна игра. Победителю предстоит решающее сражение, проигравший выбывает.

Неудивительно, что букмекеры на фоне высочайшей цены ошибки склоняются к сдержанной результативности. По качеству футбола и стабильности «Спартак», очевидно, лучше, хотя отчаянное положение ЦСКА и целая россыпь осечек красно-белых в важных встречах при приятной глазу игре вызывают сомнения. Предпочтём тотал меньше 1.5 гола в первом тайме за 1.70. После перерыва противостояние способно раскрыться, но поначалу ждём скорее нервов и интриги, чем голов.

Экспресс на футбольные матчи 6 мая 2026 года

Общий коэффициент: 1.95 х 1.70 = 3.32.