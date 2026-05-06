Эмери и любимый трофей: прогноз на «Астон Вилла» — «Ноттингем Форест»

Первый матч проигран, но это ничего не значит.

7 мая состоится ответная встреча 1/2 финала Лиги Европы «Астон Вилла» — «Ноттингем Форест». Игра пройдёт на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме. Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск. В первой игре сильнее оказался «Ноттингем» — 1:0.

Коэффициенты на матч «Астон Вилла» — «Ноттингем Форест» 7 мая 2026 года

Букмекеры видят фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Астон Виллы» предлагается с коэффициентом 1.88. Победа «Ноттингема» оценивается коэффициентом 4.34. Ничейный исход можно найти в линии за 3.64.

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.80, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.05. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.90.

Прогноз на матч Лиги Европы «Астон Вилла» — «Ноттингем Форест»

Английские недели в еврокубках продолжаются. В Бирмингеме снова сойдутся два представителя АПЛ — «Астон Вилла» и «Ноттингем Форест». В первой игре менее статусный клуб добился победы со счётом 1:0. А значит, должно стать только интереснее: хозяевам придётся атаковать активнее, бодрее, смелее.

Сразу скажем, что первая встреча оказалась скорее ничейной. Единственный мяч был забит после глупейшего пенальти: детская ошибка на ровном месте и моментальное наказание. Впрочем, до того вратарь «Астон Виллы» Мартинес совершил восхитительное спасение, так что на свой гол «Ноттингем Форест» скорее наиграл.

Моменты были и у подопечных Унаи Эмери. Правда, не так много. Всё же соперник в последние месяцы объективно хорош: прежде всего надёжен в защите и опасен при стандартных положениях. При таком фундаменте добиваться добротных результатов несложно. В АПЛ, например, резко перевернули ситуацию. Давно набирают очки по графику крепкого середняка, если не претендента на зону еврокубков.

Справедливости ради «Вест Хэм» с «Тоттенхэмом» почувствовали ледяное дыхание Чемпионшипа и задёргались. Так что совсем уж расслабляться не стоит. Однако ж в целом положение комфортное. Удачное выступление в еврокубках словно добавило уверенности в трудный период, со временем результаты перенеслись и на внутреннее первенство.

«Астон Вилла» тем временем уверенно движется к очередному попаданию в Лигу чемпионов. До гарантий финиша в топ-6 рукой подать. Но это же не повод отказываться от милого сердцу Унаи Эмери турнира! Ситуация более чем рабочая: один мяч отставания, уступающий в классе оппонент и своё поле. Последний фактор не стоит недооценивать — дома бирмингемцы в полном порядке.

И не только в Лиге Европы! Чего далеко за примером ходить: в начале января без особых хлопот разобрались с «Ноттингем Форест» в чемпионате Англии — 3:1. Теперь гости прибавили, да и сопротивляться будут изо всех сил. И всё же хозяева определённо мощнее, а магия Эмери сделает всё остальное. На П1 дают 1.88, на проход — 2.35. Выбирайте на свой вкус.

Ставка: «Астон Вилла» выйдет в финал за 2.35.