«Кристал Пэлас» — «Шахтёр». Финал без Украины

7 мая состоится ответный матч 1/2 финала Лиги конференций «Кристал Пэлас» — «Шахтёр». Игра пройдёт на стадионе «Селхерст Парк» в Лондоне. Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск. В первой игре сильнее оказались англичане — 3:1.

Коэффициенты на матч «Кристал Пэлас» — «Шахтёр» 7 мая 2026 года

Букмекеры отдают преимущество хозяевам. Сделать ставку на победу «Кристал Пэлас» предлагается с коэффициентом 1.53. Победа «Шахтёра» оценивается коэффициентом 6.40. Ничейный исход можно найти в линии за 4.23.

При этом аналитики склоняются к высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.98, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.81. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.90.

Прогноз на матч Лиги конференций «Кристал Пэлас» — «Шахтёр»

Интрига в этой паре если не мертва, то находится в коме. Неделю назад английский клуб приехал в Польшу во всеоружии и добился уверенной победы — 3:1. Открыл счёт уже на 22-й секунде: так быстро в нынешнем розыгрыше Лиги конференций ещё не забивали. В оставшееся время планку не опустил, создав внушительный задел.

«Шахтёр» искренне пытался придумать хоть что-то, пыхтел и тужился, однако даже первого хоть сколько-нибудь опасного момента пришлось изрядно подождать. «Кристал Пэлас» на предыдущих стадиях не шибко усердствовал в гостях, а в этот раз смотрелся командой принципиально иного уровня. Результат полностью закономерен, баланс сил вопросов не вызывает.

Вот и букмекеры в сказки не верят. Достаточно сказать, что коэффициент на проход лондонцев в финал Лиги конференции установлен на смешной отметке 1.03. И знаете — спорить как-то совсем не хочется. Если уж подопечные Арды Турана блёкло выглядели на обжитом стадионе в Варшаве, на что надеяться в гостях?

Можно было бы помечтать, что оппонент потратит лишние силы на внутренней арене или хотя бы недонастроится. У нас явно не тот случай. Все свои задачи в чемпионате Англии «Кристал Пэлас» давно решил. Уверенно располагается в середине турнирной таблицы, играет в своё удовольствие. До зоны еврокубков не достать, зато вылет не грозит. Лафа.

Мотивация — отдельная песня. Главный тренер Оливер Гласнер точно уйдёт по окончании сезона: его амбиции превышают возможности клуба. Принципиальной разницы между 14-м и, допустим, 11-м местом в АПЛ для него нет. А вот попрощаться еврокубковым трофеем — совсем другой разговор. Во-первых, это красиво. Во-вторых, учтётся и зачтётся при переговорах с потенциальными работодателями.

А значит, ничего хорошего «Шахтёр» не ждёт. Разница в классе велика — неделю назад мы это увидели. Предположим, что Арда Туран разберёт ошибки в позиционном нападении, добавит агрессии и свой гол найдёт. Деваться некуда — надо раскрываться. Но и самим остаться сухими едва ли удастся. Лондонцы в родных стенах забивают исправно. Значит, «обе забьют» за 1.90. Если хотите поднять коэффициент, подумайте о П1 + «обе забьют» за 2.95.

Ставка: обе забьют за 1.90.