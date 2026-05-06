«Спартак» — ЦСКА. Поздно пить «Боржоми»

6 мая состоится матч финала Пути регионов Кубка России «Спартак» — ЦСКА. Игра пройдёт в Москве на «Лукойл Арене», старт — в 20:00 мск. Победитель выйдет в Суперфинал Кубка России. Это будет 202-е дерби в истории противостояния клубов.

Коэффициенты на матч «Спартак» — ЦСКА 6 мая 2026 года

Букмекеры считают фаворитом «Спартак». Сделать ставку на победу красно-белых в основное время предлагается с коэффициентом 1.80. Победа ЦСКА оценивается коэффициентом 4.50. Ничейный исход можно найти в линии за 3.75.

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал больше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.90, а тотал меньше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.91.

Прогноз на матч финала Пути регионов Кубка России «Спартак» — ЦСКА

Вот только не надо натягивать обычные штампы дерби на этот матч. Главный факт перед встречей — ЦСКА за два дня до неё уволил Фабио Челестини. Официально контракт расторгнут 4 мая, исполняющим обязанности назначен Дмитрий Игдисамов, а вместе с главным тренером ушёл почти весь штаб. Это не рабочая перестановка, а резкий разворот прямо перед матчем, который может спасти сезон.

И клуб не стал прятать проблему за красивыми формулировками. Челестини в обращении написал, что что-то сломалось, а динамика команды была нарушена. Роман Бабаев отдельно объяснил решение необходимостью эмоциональной встряски. Переводим с официального на футбольный: ЦСКА не просто плохо играет — в клубе признали, что инерция стала отрицательной.

Весна у армейцев действительно ужасная. Последние пять матчей перед дерби: 0:1 с «Сочи», 1:1 с «Крыльями Советов», 1:1 с «Ростовом», 0:0 с «Рубином» и 1:3 — с «Зенитом». То есть ни одной победы, всего три забитых мяча и постоянное ощущение, что команда не может нормально ни вскрывать, ни дожимать. Кубковая вспышка 5:2 во встрече с «Крыльями Советов» была яркой, но именно вспышкой.

У «Спартака» путь к этому матчу тоже не был гладким, однако он хотя бы был убедительным. Красно-белые выбили «Зенит» в Санкт-Петербурге: 0:0 в основное время и 7:6 — по пенальти, Илья Помазун вышел специально под серию и сделал два сейва. Это важная деталь. «Спартак» прошёл матч на нервах, на чужом поле, против соперника тяжелее, чем нынешний ЦСКА по состоянию. С характером — порядок.

У ЦСКА есть один понятный аргумент — иногда увольнение тренера действительно даёт короткий эмоциональный взрыв. Игдисамов знает молодёжь, у армейцев есть Обляков, Кисляк, Гонду, и дерби само по себе может на час-полтора включить даже команду в таком плохом состоянии. Но проблема в том, что встряска не чинит прессинг, позиционные атаки и уверенность в штрафной. А именно в этом ЦСКА весной и сыпался.

Здесь логика не в том, что «Спартак» идеален. Он не идеален. Логика в том, что красно-белые подходят к матчу с понятным тренером, домашним полем, свежим кубковым подвигом во встрече с «Зенитом» и более стабильной атакой. У ЦСКА же исполняющий обязанности тренер, разобранный штаб и серия, которая стоила главному тренеру работы. Для одного матча это слишком большой перекос.

Ставка: победа «Спартака» в основное время за 1.80.