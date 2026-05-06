Крепких нервов Сафонову и Нойеру: прогноз на матч «Бавария» — «ПСЖ»

6 мая состоится ответный матч полуфинала Лиги чемпионов «Бавария» — «ПСЖ». Игра пройдёт в Мюнхене на «Арене Мюнхен», старт — в 22:00 мск. Первая встреча в Париже закончилась победой хозяев 5:4, так что мюнхенцам нужна победа минимум в один мяч, чтобы хотя бы перевести пару в дополнительное время.

Коэффициенты на матч «Бавария» — «ПСЖ» 6 мая 2026 года

Букмекеры считают фаворитом «Баварию». Сделать ставку на победу мюнхенцев в основное время предлагается с коэффициентом 1.72. Победа «ПСЖ» оценивается коэффициентом 3.80. Ничейный исход можно найти в линии за 5.30.

При этом аналитики ждут очень результативного футбола. Тотал больше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.17. В линии также заметно, что рынок почти не верит в закрытый сценарий после девяти голов в первой игре.

Прогноз на матч 1/2 финала Лиги чемпионов «Бавария» — «ПСЖ»

В первом матче команды устроили не полуфинал, а полуфиналище. Футбольный пожар. «Бавария» открыла счёт с пенальти Кейна, «ПСЖ» ответил голами Кварацхелии, Жоау Невеша и Дембеле, потом мюнхенцы вернулись через Олисе, но после перерыва снова получили два удара — от Кварацхелии и Дембеле. При 5:2 казалось, что пара почти закрыта, однако голы Юпамекано и Луиса Диаса сделали 5:4 и оставили «Баварию» в живых.

Самое важное — это не просто счёт, а характер встречи. Девять голов стали рекордом для полуфиналов Лиги чемпионов, а пять мячей в первом тайме в полуфинале турнира случились впервые. Но это был далеко не случайный «верх» на двух рикошетах, а игра двух команд, которые реально не умеют и не хотят останавливаться.

У «Баварии» перед ответкой всё очень понятно: дома нельзя выжидать. Команда Компани и так пропускает слишком много: пять от «ПСЖ», три от «Хайденхайма», три – от «Майнца» в последних матчах. Однако при этом сама забивает практически в любом состоянии. Даже при 3:3 с «Хайденхаймом» мюнхенцы спаслись на 90+10-й минуте после эпизода с Олисе, а в Париже при 2:5 не развалились.

У «ПСЖ» ситуация тоньше. С одной стороны, есть преимущество в один мяч, и формально можно играть от счёта. С другой — это вообще не похоже на Луиса Энрике и нынешний «ПСЖ». После первой игры Дембеле прямо сказал, что обе команды хотят атаковать, и Париж не собирается менять философию в ответной встрече. Маркиньос тоже говорил про тот же сценарий: две команды, которые хотят забивать.

Ставка в сторону исхода здесь опасна. «Бавария» действительно ближе к победе в основное время, но «ПСЖ» с таким подбором скоростных игроков впереди может наказать за любой перекос. Мюнхенцам надо идти за голом, парижане не умеют долго сидеть в защите. А первый матч уже показал, что защитные линии обеих команд не справляются с темпом атаки.

На наш взгляд, здесь снова логичнее смотреть на голы. Не обязательно ждать ещё один матч на девять мячей, но сценарий 2:1, 2:2, 3:1 или 3:2 выглядит куда естественнее, чем аккуратные 1:0. Самый рабочий вариант — обе забьют и тотал будет больше 2.5 мяча. Но мы будем ждать минимум по два гола от каждой стороны.

Ставка: «Бавария» и «ПСЖ» забьют минимум по два гола за 2.70.