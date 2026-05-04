Александр Волков — Вальдо Кортес-Акоста: ещё один шаг к титулу

В ночь с 9 на 10 мая в Ньюарке (США) состоится турнир UFC 328. В одном из боёв основного карда в тяжёлом весе в октагон выйдет россиянин Александр Волков. Он сразится с доминиканцем Вальдо Кортес-Акостой. Драго вновь находится не так и далеко от титульного шанса, но сможет ли он к нему приблизиться?.. Начало поединка запланировано на 6:00 мск.

Аналитики считают фаворитом Волкова, на его победу можно поставить с коэффициентом 1.50. Шансы Кортес-Акосты оценили в 2.66. Ничья крайне маловероятна, на неё дают котировку 56.00.

Поставить на ТБ 2.5 раунда можно с котировкой 1.38. Обратный исход предлагают за 2.90.

Александр Волков заходит на очередной круг в попытке получить титульный бой и наконец стать чемпионом. В плане невезения, конечно, Драго многим даст фору. Тот же бой-реванш против Сириля Гана, где даже Дана Уайт не согласился с решением, говорит о многом. Сейчас Ган будет сражаться за временный пояс с Алексом Перейрой. Ну а россиянин постарается сломить Кортес-Акосту, чтобы затем встретиться с победителем.

Волкову уже 37 лет, но есть ощущение, что именно к этому, серьёзному для тяжеловеса возрасту он достиг своего пика. В плане удара он всегда был топом, однако сейчас стал намного умнее действовать в октагоне. И это даёт свои плоды. Жаилтона Алмейду он победил уверенно, а ведь это был далеко не самый удобный соперник. С Кортес-Акостой должно быть попроще.

Хотя доминиканец, безусловно, не подарок. У него три нокаута подряд, это нельзя игнорировать. Но если посмотреть на каждый поединок отдельно, то мы заметим, что соперники Вальдо давали ему возможности, грубо ошибались. Ну а Кортес-Акоста этими ошибками пользовался, что, конечно, тоже надо уметь.

Чего ждать от предстоящего боя? Оба довольно прагматичны в октагоне. Вообще, Кортес-Акоста чем-то похож на Волкова по манере. Правда, у россиянина арсенал существенно богаче. Александру стоит вспомнить свой план на бой с Сирилем Ганом.

Держать соперника на дистанции и постоянно подключать удары по корпусу, не забывая о лоу-киках. Дистанция здесь вообще ключевое слово. Кортес-Акоста будет пытаться её рвать, искать ближний бой и полагаться на свои мощные боковые удары. Драго же нужно использовать свою длину рук. А уж в том, что урона он нанесёт больше, сомнений нет.

Вряд ли мы увидим здесь нокаут. Всё-таки доминиканец — опасный соперник. Но и сам он не сможет досрочно победить Волкова. Всё сведётся к работе в стойке. И если Александр сможет избегать разменов, то у него всё должно получиться. Предлагаем ничего не выдумывать и просто взять победу россиянина. Коэффициент – 1.50. Когда линии букмекеров расширятся, можно будет рассмотреть успех Волкова по очкам. В плане тотала здесь однозначно стоит смотреть ставки на полный бой, однако котировки вряд ли порадуют любителей ставок. Зато Драго должен порадовать своих поклонников. И получить наконец свой шанс. Он готов его реализовать.

