«Локомотив» — «Авангард», седьмой матч. Развязка, достойная финала

6 мая состоится седьмой матч полуфинальной серии Кубка Гагарина «Локомотив» — «Авангард». Игра пройдёт в Ярославле, начало — в 19:30 мск. Счёт в серии — 3-3.

Коэффициенты на седьмой матч «Локомотив» — «Авангард» 6 мая 2026 года

Букмекеры считают фаворитом «Локомотив». Сделать ставку на победу ярославцев в основное время предлагается с коэффициентом 2.25. Победа «Авангарда» оценивается коэффициентом 2.80. Ничейный исход можно найти в линии за 3.95.

При этом аналитики не ждут открытого хоккея. Тотал меньше 4.5 шайбы доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.70, а тотал больше 4.5 шайбы — с коэффициентом 2.15.

Прогноз на матч 1/2 финала Кубка Гагарина «Локомотив» — «Авангард»

Вот только не надо рассказывать про равную серию и детали. Будто ничего не произошло. Произошло. «Авангард» в шестом матче вёл 2:0, уже перестроился в 1-4 в средней зоне, уже делал ровно то, что обычно делает при преимуществе. А потом за 33 секунды до сирены Радулов нашёл Шалунова на пятаке, после вбрасывания Омск пробросился, и Шалунов забил ещё раз. Два гола за 22 секунды — это не просто камбэк, это психологический удар в самую челюсть.

Самое важное — Буше после матча не стал прятать это за невезением. Он прямо разобрал, где всё сломалось: ненужный проброс после первого гола, неправильное решение после вбрасывания в средней зоне, проигранная борьба в углу, где шайбу надо было «убить», а не отдавать наверх. Для седьмой встречи это страшнее, чем усталость. Усталость можно объяснить, ошибки на последней минуте — нет. Особенно когда до финала Кубка Гагарина оставались десятки секунд!

У «Локомотива» при этом не просто эмоция. Пятый матч — 4:0, шестой — спасение с 0:2 и победа на 97-й минуте после броска Рафикова. Хартли после игры говорил про чемпионскую закалку, четыре звена и физику во втором овертайме. И это не дежурная тренерская фраза. В шестом матче Ярославль действительно дожал оппонента объёмом: давил, возвращал шайбу, заставлял Омск всё ниже садиться к Серебрякову.

Но делать из «Авангарда» сломанную команду тоже нельзя. До этой катастрофической концовки Омск провёл очень грамотный гостевой по смыслу матч: Пономарёв забил в первом периоде, Лажуа добавил на 14-й секунде третьего, Серебряков держал, а сама структура Буше долго не давала «Локомотиву» превратить давление в голы. Да, после 2:0 команда слишком рано ушла терпеть, однако этот план почти сработал. В седьмой игре Омск не обязан всё изобретать заново — ему нужно убрать те самые решения, которые убили шестую встречу.

Ключевой вопрос — кто первым заберёт старт. Если «Локомотив» быстро прижмёт Омск и забьёт, серия станет ярославской: арена, камбэк с 1-3, Шалунов на подъёме, Радулов – в роли яркого центра, Исаев после «сухаря» и двух успешных овертаймов. Если же «Авангард» откроет счёт, игра снова уйдёт в сценарий Буше: плотная средняя зона, минимум риска, Серебряков под нагрузкой и ставка на то, что «Локомотив» начнёт торопиться.

Пожалуй, чистую победу здесь брать опасно: у Ярославля – эмоция и дом, у Омска — структура и память о том, что он уже выигрывал на выезде в этой серии. А вот «низ» выглядит логично. В трёх последних играх серии в основное время было две, четыре и четыре шайбы. Шестой матч улетел в овертайм только из-за уникальной концовки, но до 59-й минуты это был классический закрытый плей-офф.

В седьмой игре никто не станет раскрываться: «Локомотив» не захочет дарить контратаки, «Авангард» после такого удара тем более начнёт с дисциплины. На кону всё-таки финал Кубка Гагарина. Однако чем бы не завершилась серия, одно чувство точно будет — жаль, что не финал.

Ставка: тотал меньше 4.5 шайбы за 1.70.