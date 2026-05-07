В шаге от финала: экспресс на матчи Лиги Европы 7 мая 2026 года

Финалистов Лиги чемпионов определили, теперь приступим к Лиге Европы. Сегодня, 7 мая, состоятся ответные встречи полуфинала «Астон Вилла» — «Ноттингем Форест» и «Фрайбург» — «Брага».

Прогноз на матч «Астон Вилла» — «Ноттингем Форест»

Английские недели в еврокубках продолжаются. В Бирмингеме снова сойдутся два представителя АПЛ — «Астон Вилла» и «Ноттингем Форест». В первой игре менее статусный клуб добился победы со счётом 1:0. А значит, должно стать только интереснее: хозяевам придётся атаковать активнее, бодрее, смелее.

«Астон Вилла» уверенно движется к очередному попаданию в Лигу чемпионов. До гарантий финиша в топ-6 рукой подать. Но это же не повод отказываться от милого сердцу Унаи Эмери турнира! Ситуация более чем рабочая: один мяч отставания, уступающий в классе оппонент и своё поле. Последний фактор не стоит недооценивать — дома бирмингемцы в полном порядке.

И не только в Лиге Европы! Чего далеко за примером ходить: в начале января без особых хлопот разобрались с «Ноттингем Форест» в чемпионате Англии — 3:1. Теперь гости прибавили, да и сопротивляться будут изо всех сил. И всё же хозяева определённо мощнее, а магия Эмери сделает всё остальное. На П1 дают 1.88, на проход — 2.35. Выбирайте на свой вкус.

Прогноз на матч «Фрайбург» — «Брага»

Первый матч был очень показательный. «Брага» лучше вошла в игру, забила уже на восьмой минуте, потом могла уходить на перерыв с преимуществом, но Ноа Атуболу вытащил пенальти Родриго Саласара. «Фрайбург» ответил быстро — Грифо забил уже на 16-й минуте. Однако по общей картине португальцы всё равно были острее: 13 ударов против 10, шесть в створ против двух и 28 касаний в чужой штрафной против 15.

Для «Фрайбурга» неприятно не только поражение 1:2, но и то, как оно случилось. Команда вроде бы выжила после раннего гола, пережила пенальти, дотянула матч почти до ничьей, но в компенсированное время Атуболу не удержал удар Витора Карвалью, и Доржелес добил с близкой дистанции. В полуфинале такие эпизоды очень дорогие: теперь дома немцам нужно не просто играть аккуратно, а обязательно забивать.

Сценарий здесь больше про голы, чем про осторожность. «Фрайбург» дома обязан поднимать темп, «Брага» с преимуществом в один мяч не сможет весь вечер просто сидеть у своей штрафной, потому что первый же гол хозяев обнуляет запас. Плюс первая игра уже показала: обе команды умеют быстро использовать чужие ошибки, а идеальной обороны нет ни у тех, ни у других.

Экспресс на матчи Лиги Европы 7 мая 2026 года

обе команды забьют в матче «Фрайбург» — «Брага» за 1.80.

Общий коэффициент: 2.35 х 1.80 = 4.23.