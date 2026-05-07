Грустные украинцы и осторожные французы: экспресс на Лигу конференций 7 мая 2026 года

Финалистов Лиги чемпионов определили, теперь пришла пора Лиги конференций. Сегодня, 7 мая, состоятся ответные встречи полуфинала «Кристал Пэлас» — «Шахтёр» и «Страсбург» — «Райо Вальекано».

Прогноз на матч «Кристал Пэлас» — «Шахтёр»

Интрига в этой паре если не мертва, то находится в коме. Неделю назад английский клуб приехал в Польшу во всеоружии и добился уверенной победы — 3:1. Открыл счёт уже на 22-й секунде: так быстро в нынешнем розыгрыше Лиги конференций ещё не забивали. В оставшееся время планку не опустил, создав внушительный задел.

Результат полностью закономерен, баланс сил вопросов не вызывает. Вот и букмекеры в сказки не верят. Достаточно сказать, что коэффициент на проход лондонцев в финал Лиги конференции установлен на смешной отметке 1.03. И знаете — спорить как-то совсем не хочется. Если уж подопечные Арды Турана блёкло выглядели на обжитом стадионе в Варшаве, на что надеяться в гостях?

Ничего хорошего «Шахтёр» не ждёт. Разница в классе велика — неделю назад мы это увидели. Предположим, что Арда Туран разберёт ошибки в позиционном нападении, добавит агрессии и свой гол найдёт. Деваться некуда — надо раскрываться. Но и самим остаться сухими едва ли удастся. Лондонцы в родных стенах забивают исправно. Значит, обе забьют за 1.90. Если хотите поднять коэффициент, подумайте о П1 + обе забьют за 2.95.

Прогноз на матч «Страсбург» — «Райо Вальекано»

Неделю назад испанский клуб оказался сильнее — 1:0. И это «Страсбург» ещё легко отделался! Французы практически не уступили по владению мячом. Как обычно, дьявол кроется в деталях. Дело было не в количестве, а в качестве. В лучшем случае это был стерильный контроль неподалёку от чужой штрафной. Опасных моментов катастрофически не хватало.

Букмекеры выставляют равные линии на тотал. На наш взгляд, стоит играть «низ». «Райо Вальекано» отличается активностью. Здорово прессингует, затрудняя выход из обороны. Неделю назад «Страсбург» больше страдал, чем создавал. Но атаковать придётся, ведь 0:1 в первой игре никуда не денешь. Пропустят первыми — увязнут ещё крепче. Два мяча с такой позиционной атакой забить сложно.

Если же откроют счёт — получится хрупкое равновесие. Оба клуба точно не назвать завсегдатаями поздних стадий еврокубков, да и успех в Лиге конференций для них имеет особое значение. Вероятно, при таком сценарии начнут перестраховываться и оглядываться. Что, опять же, не способствует внушительной результативности. Отсюда выбор — классический тотал меньше 2.5 гола с коэффициентом 1.92.

Экспресс на матчи Лиги конференций 7 мая 2026 года

Ставка 1: обе забьют в матче «Кристал Пэлас» — «Шахтёр» за 1.90.

обе забьют в матче «Кристал Пэлас» — «Шахтёр» за 1.90. Ставка 2: тотал меньше 2.5 гола в матче «Страсбург» — «Райо Вальекано» за 1.92.

Общий коэффициент: 1.90 х 1.92 = 3.64.