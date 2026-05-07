«Ланс» — «Нант». В ожидании «ПСЖ»

8 мая состоится матч 33-го тура чемпионата Франции «Ланс» — «Нант». Игра пройдёт на стадионе «Боллар-Делелис» в Лансе. Стартовый свисток запланирован на 21:45 мск.

Коэффициенты на матч Лиги 1 «Ланс» — «Нант» 8 мая 2026 года

Букмекеры отдают преимущество хозяевам. Сделать ставку на победу «Ланса» предлагается с коэффициентом 1.58. Победа «Нанта» оценивается коэффициентом 5.80. Ничейный исход можно найти в линии за 4.35.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.27, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.65. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.68.

Прогноз на матч чемпионата Франции «Ланс» — «Нант»

Заключительные туры чемпионата Франции для «Ланса» в какой-то степени превращаются в круг почёта. Реальной турнирной мотивации не осталось. Сотворить чудо и оставить позади «ПСЖ» не вышло. У парижане, конечно, фактически не было отдыха после необычного долгого предыдущего сезона, однако разница в ресурсах и глубине скамейки невероятная. На дистанции взяли своё.

Кроме того, «ПСЖ» имел право переносить матчи чемпионата Франции по собственному усмотрению, если те стояли рядом с еврокубками. Вне зависимости от мнения соперников. Дважды воспользовались этим правом, чем вызвали гнев других клубов. К отсутствию равноправия по части бюджетов в Лиге 1 давно привыкли, но ещё и гнуть календарь по своему хотенью — это, пожалуй, перебор.

«Ланс» заслужил самых тёплых слов. Обычно вся интрига в чемпионате Франции сводится к борьбе за зону Лиги чемпионов и битве за выживание. На дне турнирной таблицы в нынешнем сезоне оказалось непривычно скучно: два-три безнадёжных аутсайдера определились практически сразу, а возня в серединке нейтрального болельщика по понятным причинам не привлекает.

Так что «Ланс» как мог раскрасил унылые трудовые будни Лиги 1. Шутка ли — идёт выше графика «два очка за игру», что весьма серьёзный показатель. Осечек в последнее время стало больше, однако запаса хватит. Соперники отстали, ниже второго места не должны упасть. Лига чемпионов на будущий год никуда не денется.

Строго говоря, до конца сезона осталось два важных матча: финал Кубка Франции с «Ниццей» в конце мая и, пожалуй, домашняя игра с «ПСЖ» 13 мая. Она уже ни на что не повлияет, но для французов сатисфакция всегда имела особое значение. А пока — принимайте гостей из подвала таблицы. «Нант» знавал славные времена, нынче же чахнет на дне.

Весной встрепенулся, несколько раз набрал очки, но… Слишком поздно. Проигрывает в основном с разницей в один мяч, однако очков за достойные поражения не дают. Ясно одно: гости будут биться из последних сил. К тому же в четырёх предыдущих очных встречах не уступали «Лансу» более чем в один мяч. Напрашивается победа аутсайдера с плюсовой форой, мы же предпочтём ИТБ 1 гола гостей за 1.90. Забивают они в последнее время исправно, а идти вперёд придётся. Даже ничья не устроит.

Ставка: ИТБ 1 гола «Нанта» за 1.90.