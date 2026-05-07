Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Статьи

Ланс — Нант: прогноз и ставка на матч 8 мая 2026 года

«Ланс» — «Нант». В ожидании «ПСЖ»
Алексей Серяков
«Ланс» — «Нант»: прогноз на матч
Комментарии
Разминка на аутсайдере перед битвой с парижанами.

8 мая состоится матч 33-го тура чемпионата Франции «Ланс» — «Нант». Игра пройдёт на стадионе «Боллар-Делелис» в Лансе. Стартовый свисток запланирован на 21:45 мск.

Коэффициенты на матч Лиги 1 «Ланс» — «Нант» 8 мая 2026 года

Букмекеры отдают преимущество хозяевам. Сделать ставку на победу «Ланса» предлагается с коэффициентом 1.58. Победа «Нанта» оценивается коэффициентом 5.80. Ничейный исход можно найти в линии за 4.35.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.27, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.65. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.68.

Прогноз на матч чемпионата Франции «Ланс» — «Нант»

Франция — Лига 1 . 33-й тур
08 мая 2026, пятница. 21:45 МСК
Ланс
Ланс
Не начался
Нант
Нант
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Заключительные туры чемпионата Франции для «Ланса» в какой-то степени превращаются в круг почёта. Реальной турнирной мотивации не осталось. Сотворить чудо и оставить позади «ПСЖ» не вышло. У парижане, конечно, фактически не было отдыха после необычного долгого предыдущего сезона, однако разница в ресурсах и глубине скамейки невероятная. На дистанции взяли своё.

Кроме того, «ПСЖ» имел право переносить матчи чемпионата Франции по собственному усмотрению, если те стояли рядом с еврокубками. Вне зависимости от мнения соперников. Дважды воспользовались этим правом, чем вызвали гнев других клубов. К отсутствию равноправия по части бюджетов в Лиге 1 давно привыкли, но ещё и гнуть календарь по своему хотенью — это, пожалуй, перебор.

Материалы по теме
Нелегалы занимают больше половины рынка. Главные цифры о букмекерстве в России
Нелегалы занимают больше половины рынка. Главные цифры о букмекерстве в России

«Ланс» заслужил самых тёплых слов. Обычно вся интрига в чемпионате Франции сводится к борьбе за зону Лиги чемпионов и битве за выживание. На дне турнирной таблицы в нынешнем сезоне оказалось непривычно скучно: два-три безнадёжных аутсайдера определились практически сразу, а возня в серединке нейтрального болельщика по понятным причинам не привлекает.

Так что «Ланс» как мог раскрасил унылые трудовые будни Лиги 1. Шутка ли — идёт выше графика «два очка за игру», что весьма серьёзный показатель. Осечек в последнее время стало больше, однако запаса хватит. Соперники отстали, ниже второго места не должны упасть. Лига чемпионов на будущий год никуда не денется.

Материалы по теме
Первая защита Борза и очередной бой Волкова. Чего ждать от UFC 328
Первая защита Борза и очередной бой Волкова. Чего ждать от UFC 328

Строго говоря, до конца сезона осталось два важных матча: финал Кубка Франции с «Ниццей» в конце мая и, пожалуй, домашняя игра с «ПСЖ» 13 мая. Она уже ни на что не повлияет, но для французов сатисфакция всегда имела особое значение. А пока — принимайте гостей из подвала таблицы. «Нант» знавал славные времена, нынче же чахнет на дне.

Весной встрепенулся, несколько раз набрал очки, но… Слишком поздно. Проигрывает в основном с разницей в один мяч, однако очков за достойные поражения не дают. Ясно одно: гости будут биться из последних сил. К тому же в четырёх предыдущих очных встречах не уступали «Лансу» более чем в один мяч. Напрашивается победа аутсайдера с плюсовой форой, мы же предпочтём ИТБ 1 гола гостей за 1.90. Забивают они в последнее время исправно, а идти вперёд придётся. Даже ничья не устроит.

Ставка: ИТБ 1 гола «Нанта» за 1.90.

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android