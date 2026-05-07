«Торино» — «Сассуоло». Никола Влашич себя покажет

8 мая состоится матч 36-го тура чемпионата Италии «Торино» — «Сассуоло». Игра пройдёт на стадионе «Олимпико Гранде Торино» в Турине. Стартовый свисток запланирован на 21:45 мск.

Коэффициенты на матч Серии А «Торино» — «Сассуоло» 8 мая 2026 года

Букмекеры отдают преимущество хозяевам. Сделать ставку на победу «Торино» предлагается с коэффициентом 2.09. Победа «Сассуоло» оценивается коэффициентом 4.12. Ничейный исход можно найти в линии за 3.35.

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.85, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.00. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.00.

Прогноз на матч чемпионата Италии «Торино» — «Сассуоло»

Чемпионат Италии вышел на финишную прямую. Программа 36-го тура откроется в пятницу, 8 мая, одним матчем. Вывеска, прямо скажем, довольно унылая для нейтрального зрителя. Два крепких представителя середины турнирной таблицы, которым уже давно ничего не нужно. В еврокубки не запрыгнуть, элиту не покинуть.

Вот и играют в своё удовольствие. У хозяев, пожалуй, получается лучше. Одно время они находились не так уж далеко от зоны вылета, однако с наступлением весны взялись за ум. Кому попало не проигрывали, оставались с пустыми руками сплошь против грандов. Причём сопротивление оказывали: 1:2 в Неаполе, 2:3 — в Милане в матче с одноимённым клубом.

А уж середняков с аутсайдерами вовсе драли как сидоровых коз. Моментами доходило до особенно уверенных побед: 2:0 с крепким «Лацио», 4:1 — с «Пармой». Разумеется, на фоне таких результатов разговоры о понижении в классе быстро затихли. Второй клуб Турина обустроился на прекрасно знакомом месте в серединке таблицы. Всё как обычно.

«Сассуоло» проводит первый сезон после возвращения в элитный дивизион. Получается выше ожиданий. Аутсайдеры в нынешнем году совсем уж безнадёжные, так что вылететь надо было постараться. Однако столь уверенного хода мало кто ожидал: с самого начала первенства находятся в районе 9-11-го мест, держась графика «1,5 очка за игру». Стабильность решает многие проблемы.

Отдельная черта — солидная по меркам итальянского футбола результативность. Забивают примерно 1,2 мяча за игру, а пропускают ещё чаще. Скучать с ними не приходится, а ставка «обе забьют» доезжает с неприличной для Серии А частотой. Собственно, от этого мы и будем исходить, ведь коэффициент добротный.

Статистика противостояния полностью на нашей стороне. Взгляните на последние результаты — 0:1, 1:1, 2:1 и снова 1:1. Соперники решили задачи на сезон, никакого давления не ощущают. Могут себе позволить действовать раскованно. Какого-то града голов не ждём, а вот пара-тройка мячей выглядит более чем реально. Угадывать победителя здесь сложновато, ведь мотивацию не назовёшь запредельной.

Ставка: обе забьют за 2.00.