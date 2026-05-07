«Факел» — «СКА-Хабаровск». В РПЛ — без фанфар

Матч 33-го тура Первой лиги России «Факел» — «СКА-Хабаровск» состоится на стадионе «Факел» в Воронеже 8 мая. Начало запланировано на 18:00 мск.

Коэффициенты на матч «Факел» — «СКА-Хабаровск» 8 мая 2026 года

Букмекеры видят явным фаворитом «Факел». Сделать ставку на победу воронежцев в основное время можно примерно за 1.35. Ничья идёт в районе 4.30, а победа «СКА-Хабаровск» — около 8.40.

При этом аналитики ждут «низовой» матч. Тотал меньше 2.5 мяча в разных линиях идёт примерно с коэффициентом 1.74, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.05.

Прогноз на матч Лиги Pari «Факел» — «СКА-Хабаровск»

Главная фактура здесь очень простая: «Факелу» достаточно одного очка в двух оставшихся турах, чтобы гарантировать прямой выход в РПЛ. После победы над «Енисеем» воронежцы идут первыми — 64 очка в 32 матчах, плюс два очка отрыва от «Родины». То есть встреча со «СКА-Хабаровск» — это не просто домашняя игра с командой из нижней части таблицы, а матч, где можно закрыть сезон.

Но делать вид, что «Факел» сможет лететь на автопилоте, нельзя. Весна у команды была нервная: 1:3 дома с «Родиной», 0:2 с «Чайкой», 2:2 с «Шинником», 2:2 с «Торпедо» — и только потом 2:0 с «Енисеем». Причём победа тоже получилась не прогулочной: Тодорович забил на 74-й минуте, Гиоргобиани получил вторую жёлтую на 85-й, а Пуси закрыл матч уже на 90+3-й.

У «СКА-Хабаровск» фон, впрочем, тяжелее. Команда идёт 14-й: 35 очков после 31 встречи. Расслабляться пока не стоит. Последние игровые результаты без позитива: 1:1 с «Волгой», 2:2 с «Челябинском», 1:2 — с «Ротором», затем два сухих поражения по 0:3 от «Спартака» Кострома и «Шинника». Матч с «Уфой» не состоялся из-за неявки гостей, так что вместо нормального игрового ритма у хабаровчан получилась пауза с регламентной историей вокруг КДК.

Есть нюанс, который не даёт просто взять победу «Факела» и забыть. Впервом круге «СКА-Хабаровск» обыграл воронежцев 1:0. То есть стилистически это неудобный соперник, который умеет закрываться и ждать свой один-единственный эпизод. Но сейчас ситуация другая: «Факел» дома, с прямым выходом в РПЛ на расстоянии одного очка, а СКА входит в матч с плохой серией и одной из худших разностей мячей — 32:45.

Здесь не ждём веселого футбола. «Факелу» не нужно устраивать карнавал — ему нужно не сорваться, забрать территорию, дождаться ошибки и не дать гостям почувствовать уверенность. «СКА-Хабаровск», наоборот, опасен именно в низком темпе и при счёте 0:0, но, если пропустит первым, ресурсов на камбэк найти будет сложно.

Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 1.74.