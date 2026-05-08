«Лацио» — «Интер». Генеральная репетиция финала Кубка Италии

9 мая состоится матч 36-го тура чемпионата Италии «Лацио» — «Интер». Игра пройдёт на стадионе «Олимпико» в Риме. Стартовый свисток запланирован на 19:00 мск.

Коэффициенты на матч Серии А «Лацио» — «Интер» 9 мая 2026 года

Букмекеры отдают преимущество гостям. Сделать ставку на победу «Интера» предлагается с коэффициентом 1.79. Победа «Лацио» оценивается коэффициентом 4.62. Ничейный исход можно найти в линии за 3.95.

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.39, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.64. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.77.

Прогноз на матч чемпионата Италии «Лацио» — «Интер»

«Интер» преодолел кризис двухмесячной давности. Тогда по делу вылетели из Лиги чемпионов от рук скромнейшего «Будё-Глимт», а также наломали дров в итальянской Серии А. Впервые в сезоне обошлись без побед на протяжении трёх туров — 0:1 от соседей из «Милана», а также по 1:1 с «Аталантой» и «Фиорентиной». Преследователи аккуратно возобновили мечты о скудетто.

Как оказалось — зря. Вовремя подоспела международная пауза, после которой подопечные Кристиана Киву решили все вопросы за считаное количество туров. Счёт 5:2 в битве с «Ромой» обманчив, преимущество было не столь весомым. Однако результат показателен. Следом стало понятно, что случайности тут ни при чём.

Инфарктные 4:3 с «Комо», уверенный разгром далеко не самого слабого «Кальяри» (3:0). Конкуренты допускали осечки, так что ещё в третьей декаде апреля отрыв приблизился к двузначному. Как видно, забивает команда исправно, хотя в обороне допускает ошибки. На результате они не сказываются — атака перевешивает.

По сути, в Рим «Интер» приедет на круг почёта: на других посмотреть, себя показать. Единственная по-настоящему значимая игра до окончания сезона состоится 13 мая. Речь про финал Кубка Италии: на кону трофей, который добавит сложному и событийному году мощи. На предыдущей стадии миланцы зрелищно убрали с пути «Комо». И тут возникает нюанс.

Дело в том, что соперником по решающей битве окажется как раз «Лацио». Маурицио Сарри вынужден работать на фоне финансовых проблем и бардака с руководством: то с трансферами обманут, то важнейших игроков без предупреждения продадут. Войти в топ-6 Серии А на таком фоне практически невозможно, зато с Кубком Италии всё сложилось.

Возникает подозрение, что соперники станут шифроваться. Всю силушку богатырскую покажут через пять дней, а пока важнее избежать повреждений и не засветить наработки раньше времени. На таком фоне лезть в исходы мы бы не стали. А вот тотал больше 1 гола в первом тайме за 1.80 смотрится неплохо. Ожидаем экспериментальные составы и сравнительно смелый футбол. Без голов не останемся.

Ставка: тотал больше 1 гола в первом тайме за 1.80.