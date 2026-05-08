«Вольфсбург» — «Бавария». Не до вас, ребята

9 мая состоится матч 33-го тура чемпионата Германии «Вольфсбург» — «Бавария». Игра пройдёт на стадионе «Фольксваген Арена» в Вольфсбурге. Стартовый свисток запланирован на 19:30 мск.

Коэффициенты на матч Бундеслиги «Вольфсбург» — «Бавария» 9 мая 2026 года

Букмекеры отдают преимущество гостям. Сделать ставку на победу «Баварии» предлагается с коэффициентом 1.57. Победа «Вольфсбурга» оценивается коэффициентом 5.08. Ничейный исход можно найти в линии за 5.15.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 4.20, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.22. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.33.

Прогноз на матч чемпионата Германии «Вольфсбург» — «Бавария»

Такие матчи на финише сезона лучше обходить стороной: слишком уж много непонятного. Нет, в обычных условиях расклад очевиден: немецкий гегемон навестит сражающегося за выживание, затолкает ему три-четыре мяча, добудет победу на классе и вернётся в Мюнхен. Ещё один день в офисе!

«Вольфсбург» в самом деле плох. У главного спонсора дела в последние годы идут хуже, что отразилось и на клубе. В массовом сознании это постоянный участник еврокубков, порой шумевший в Лиге чемпионов. На деле расклады давно изменились. А в нынешнем сезоне трудности достигли пика — всерьёз грозит вылет во Вторую Бундеслигу.

Пару недель назад положение было совсем печальным, но после серии из трёх поражений дожали «Унион» и сыграли вничью с «Боруссией» М. «Хайденхайм» остаётся позади, а вот за право участия в стыковых встречах ещё предстоит побороться. Гордый «Санкт-Паули» ведь не собирается вылетать напрямую, а остальные создали запас.

Тут надо бы добавить, что в последнем туре предстоит сразиться как раз с «Санкт-Паули», да ещё и в гостях. В такой ситуации игра с «Баварией» — последнее желание любого немецкого клуба. Сейчас бы улучшить положение перед решающей битвой, а не вот это всё… Ведь у «Вольфсбурга» и в лучшие годы был статус любимого клиента: проигрывал часто и порой весьма крупно. Тут-то и вступает в дело тот самый нюанс.

Всё просто: «Бавария» ещё в середине апреля стала чемпионом. И в последних матчах повадилась валять дурака. Стабильностью тут и не пахнет — пропускают по два-три мяча, вытаскивают победы с 0:3. Словом, экспериментируют с составом и развлекаются изо всех сил. Имеют право. Не зря штамповали победы с лета.

Второй момент — 6 мая «Бавария» проводила ответный полуфинал Лиги чемпионов с «ПСЖ». Неудачно. Вылетели в итоге по сумме двух встреч. Спустя 2,5 суток после такого выходить против аутсайдера Бундеслиги, да ещё и в гостях… Есть подозрение, что произойти может примерно всё что угодно. А мотивация у хозяев запредельная. Глядишь, зацепятся. Проверим гол аутсайдера в первом тайме за 1.98. Вполне вероятно, что гранду потребуется некоторое время, чтобы прийти в себя и разогреться.

Ставка: «Вольфсбург» забьёт в первом тайме за 1.98.