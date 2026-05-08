«Лечче» — «Ювентус». Лучано Спаллетти рвётся в Лигу чемпионов

9 мая состоится матч 36-го тура чемпионата Италии «Лечче» — «Ювентус». Игра пройдёт на стадионе «Этторе Джардиньеро — Виа Дель Маре» в Лечче. Стартовый свисток запланирован на 21:45 мск.

Коэффициенты на матч Серии А «Лечче» — «Ювентус» 9 мая 2026 года

Букмекеры отдают преимущество гостям. Сделать ставку на победу «Ювентуса» предлагается с коэффициентом 1.57. Победа «Лечче» оценивается коэффициентом 6.33. Ничейный исход можно найти в линии за 4.15.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.05, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.82. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.87.

Прогноз на матч чемпионата Италии «Лечче» — «Ювентус»

Чем ближе завершение сезона, тем больше матчей, где хотя бы одному из участников ничего толком не нужно. Только не в нашем случае! Обе команды не просто сохраняют турнирную мотивацию — на кону, между прочим, ближайшее будущее. Хотя происходит это на противоположных этажах таблицы. Тем интереснее.

«Ювентус» сражается за попадание в Лигу чемпионов на грядущий сезон. Дело здесь не только в престиже и статусе, но и в деньгах. Финансовое положение далеко от идеала, а в Лиге Европы много не заработать. Для решения проблем с ФФП и планомерной работы по возвращению величия позарез необходимо попадать в топ-4.

Вроде бы туринцы не проигрывают аж с февраля, а чувствовать себя уверенно не могут. Хотя в вожделенной четвёрке находятся. Во-первых, спасибо Игору Тудору и жуткому началу сезона. Слишком уж солидную фору предоставили другим. Во-вторых, на стыке февраля и марта три раза подряд не смогли победить прямых конкурентов. Проиграли «Интеру» и «Комо», поделили очки с «Ромой». Там же была ничья с крепким «Лацио».

С тех пор и ничьих не так много, и с сильными оппонентами чувствуют себя уверенно. «Аталанту» с «Болоньей» одолели, с «Миланом» разошлись миром. Однако ж только четвёртое место, причём «Комо» и настойчиво дышит в затылок, и ждёт осечки. А впереди — воспрявшая «Фиорентина» и туринское дерби. Охо-хо!

У «Лечче» своя битва на выживание. С «Пизой» и «Вероной» всё давно понятно — уровень не потянули, отправились в Серию В. За оставшуюся путёвку этажом ниже «Лечче» сражается с «Кремонезе». Каждое очко рискует оказаться роковым. Конечно, в такой ситуации играть с мотивированным «Ювентусом» совсем не хочется. Пусть даже на своём поле.

В первом круге аутсайдер насолил команде Лучано Спаллетти — 1:1 в Турине 3 января. Есть подозрение, что второй такой осечки фаворит не допустит. В последнее время он набил руку на победах с представителями подвала таблицы. Хозяева будут царапаться, кусаться и делать всё возможное, но слишком уж велика разница в классе. Коэффициент на П2 сгодится разве что для экспресса, зато с докупкой форы (-1) получаются неплохие 1.90.

Ставка: «Ювентус» победит с форой (-1) за 1.90.