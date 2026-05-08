«Сандерленд» — «Манчестер Юнайтед»: ловушка после большого дерби

9 мая состоится матч 36-го тура АПЛ «Сандерленд» — «Манчестер Юнайтед». Игра пройдёт в Сандерленде на «Стэдиум оф Лайт», старт — в 17:00 мск. После 35 встреч «Ман Юнайтед» шёл третьим с 64 очками, а «Сандерленд» — 12-м с 47 очками.

Коэффициенты на матч «Сандерленд» — «Манчестер Юнайтед» 9 мая 2026 года

Букмекеры считают фаворитом «Манчестер Юнайтед». Сделать ставку на победу гостей в основное время предлагается примерно с коэффициентом 1.90. Победа «Сандерленда» оценивается коэффициентом 3.80. Ничейный исход можно найти в линии за 3.65.

При этом аналитики ждут голов. Тотал больше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах примерно за 1.77, а тотал меньше 2.5 мяча — около 2.00. «Обе забьют — да» держится в районе 1.67.

Прогноз на матч АПЛ «Сандерленд» — «Манчестер Юнайтед»

Главная интрига здесь не в таблице, а в голове «МЮ». Команда Майкла Кэррика обыграла «Ливерпуль» со счётом 3:2 и официально закрыла выход в Лигу чемпионов. Теперь запросто можно ослабить хватку. Голы Куньи, Шешко и Майну говорят сами за себя, но внутри матча было и другое: «Ман Юнайтед» вёл 2:0, дал «Ливерпулю» вернуться, а победу вытащил уже после. Это не повод перечёркивать прогресс, но повод не брать бездумно победу гостей.

У Кэррика вообще сильный отрезок: после назначения в январе «МЮ» выиграл 10 из 14 встреч. Одолел «Арсенал», «Сити», «Ливерпуль» и «Челси». Ну и поднялся на третье место и досрочно обеспечил себе ЛЧ. Это не случайная серия на эмоциях, а новая динамика команды. Однако есть нюанс: после выполнения большой задачи мотивация становится не такой, и игра с середняком на выезде — ровно тот случай, где фаворит может начать слишком академично.

«Сандерленд» — отнюдь не мёртвый середняк. Да, последние результаты рваные: 1:1 с «Вулверхэмптоном», 0:5 с «Ноттингем Форест», 3:4 с «Астон Виллой», 1:0 с «Тоттенхэмом», 2:1 — с «Ньюкаслом». Но в этой рваности как раз и опасность: команда Режиса Ле Бриса может провалиться, а может на своём поле выдать шоу. Плюс «Стэдиум оф Лайт» уже в этом сезоне видел, как «Сандерленд» держал 0:0 с «Манчестер Сити». Статус соперника его не пугает.

Кадрово у хозяев есть серьёзная проблема: Дэн Баллард удалился в матче с «Вулверхэмптоном» за эпизод с волосами Толу Арокодаре. Для «Сандерленда» это минус в центре обороны перед встречей с командой, у которой есть Шешко, Кунья, Бруну и Майну — реально опасные игроки. Однако встреча с «Вулвз» тоже важна по смыслу: оставшись вдесятером уже на 24-й минуте, «Сандерленд» всё равно дотерпел до 1:1. Характер у команды есть.

У «МЮ» тоже не всё стерильно. Шешко после «Ливерпуля» был заменён в перерыве из-за болезненного удара. Даже если он будет готов, это лишний фактор осторожности. А ещё назначение арбитром Стюарта Атвелла добавляет нерв: вокруг него уже поднялся шум из-за спорных решений в матчах «МЮ», включая недавнее удаление Гарри Магуайра и отменённый гол в игре с «Бёрнли».

Чистая победа «МЮ» выглядит логично, но не железно. «Юнайтед» сильнее, в лучшей форме и выиграл в первом круге у «Сандерленда» (2:0), однако здесь есть слишком много условий для неприятного сценария для фаворита: выезд, эмоциональная разрядка после «Ливерпуля», бодрый хозяин и не самая надёжная оборонительная линия. Гораздо интереснее смотреть на голы в обе стороны.

Ставка: обе команды забьют за 1.67.