«Манчестер Сити» — «Брентфорд»: за себя и за «Арсенал»

9 мая состоится матч 36-го тура АПЛ «Манчестер Сити» — «Брентфорд». Игра пройдёт в Манчестере на «Этихаде», стартовый свисток запланирован на 19:30 мск.

Коэффициенты на матч «Манчестер Сити» — «Брентфорд» 9 мая 2026 года

Букмекеры считают явным фаворитом «Манчестер Сити». Сделать ставку на победу команды Хосепа Гвардиолы в основное время предлагается примерно с коэффициентом 1.35. Ничейный исход можно найти в линии за 5.60, победа «Брентфорда» идёт примерно за 7.20.

При этом аналитики ожидают результативный футбол в матче АПЛ. Тотал больше 2.5 мяча доступен примерно за 1.35, а тотал меньше 2.5 мяча — за 3.00. «Обе забьют — да» держится в районе 1.55.

Прогноз на матч АПЛ «Манчестер Сити» — «Брентфорд»

Команда Хосепа Гвардиолы даже после 3:3 с «Эвертоном» остаётся в гонке. Отставание составляет пять очков, но в запасе есть игра. А манчестерцы не проигрывают при этом семь встреч. Конечно, теперь это не спокойная концовка сезона, а матч, когда любое потерянное очко практически уничтожает интригу. Но ведь и «Арсенал» не без греха.

Вот только «Брентфорд» — очень неприятная команда для такого контекста. Он седьмой, набрал 51 очко за 35 встреч и реально цепляется за историческую еврокубковую путёвку. При этом команда Кита Эндрюса не выглядит романтичной выскочкой: за 35 туров у неё 14 побед, стабильная структура 4-2-3-1, три матча подряд без изменений в стартовом составе и понятный план.

Самый опасный для «Сити» пункт — Игор Тьяго. У бразильца 22 гола в АПЛ, больше только у Холанда (25). Почти половина всех голов «Брентфорда» идёт через него. Плюс «пчёлы» забили 18 мячей в последние 15 минут матчей — чаще на этом отрезке отличался только «Ливерпуль». Это важная деталь: при 1:0 или 2:1 во встрече с таким соперником нельзя решить, что игра уже закончена.

У «Сити» тоже есть конкретный рычаг. «Брентфорд» пропустил 13 голов головой — это один из худших показателей лиги. И против Холанда, подач с полуфлангов и давления вторым темпом это может стать проблемой. При этом гости не прессингуют высоко слишком активно и в среднем делают 397 передач за встречу — шестой снизу показатель в АПЛ. Значит, сценарий с долгими позиционными атаками «Сити» и редкими, но опасными выпадами «Брентфорда» здесь напрашивается сам.

«Сити» сильнее, мотивирован и дома, но «Брентфорд» обыграл «Вест Хэм» (3:0) в прошлом туре и подходит к матчу не туристом, а командой, которая хочет в Европу. Мы бы взяли Ф2 (+1.5). Разносом здесь и не пахнет. Посмотрите на очные встречи: лишь в одной из пяти последних «горожане» побеждали с разницей больше чем в один мяч.

Ставка: победа «Брентфорда» с форой (+1.5) за 1.86.