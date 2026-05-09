АПЛ: топ-матч «Ливерпуль» — «Челси» и два «Манчестера»

Сегодня, 9 мая, пройдут некоторые встречи 36-го тура английской Премьер-лиги. Выбрали самые яркие из них, составили прогнозы и собрали экспресс.

Прогноз на матч «Ливерпуль» — «Челси»

С серьёзным лицом говорить про импульс от смены тренера уже не выходит. Сколько их было у «Челси» в последнее время? Импульс — это хорошо, но чёткое понимание будущего всё же лучше. Пока же получается так: на короткой дистанции от лондонцев можно ожидать чего угодно, однако в итоге они найдут способ разочаровать своих болельщиков.

Добавим исторический факт: предыдущую победу на «Энфилде» добыли в марте 2021 года. Больше пяти лет прошло. А хотя бы два мяча забивали на этом стадионе вообще в 2020 году. «Ливерпуль», конечно, умеет поскользнуться на ровном месте. И всё же его шансы определённо выше. Предпочтём ИТМ 1.5 гола «Челси» за 1.88. Предпосылок для высокой результативности у гостей не видно.

Прогноз на матч «Сандерленд» — «Манчестер Юнайтед»

Главная интрига здесь не в таблице, а в голове «МЮ». Команда Майкла Кэррика обыграла «Ливерпуль» со счётом 3:2 и официально закрыла выход в Лигу чемпионов. Теперь запросто можно ослабить хватку. Это не повод перечёркивать прогресс, но повод не брать бездумно победу гостей. У Кэррика вообще сильный отрезок, однако после выполнения большой задачи мотивация становится уже не той.

Конечно, чистая победа «МЮ» выглядит логично, но не железно. «Юнайтед» сильнее, в лучшей форме и выиграл в первом круге у «Сандерленда» (2:0), однако здесь есть слишком много условий для неприятного сценария для фаворита: выезд, эмоциональная разрядка после «Ливерпуля», бодрый хозяин и не самая надёжная оборонительная линия. Гораздо интереснее смотреть на голы в обе стороны.

Прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Брентфорд»

Команда Хосепа Гвардиолы даже после 3:3 с «Эвертоном» остаётся в гонке. Отставание составляет пять очков, однако в запасе есть игра. А манчестерцы не проигрывают при этом семь встреч. Конечно, теперь это не спокойная концовка сезона, а матч, когда любое потерянное очко практически уничтожает интригу. Но ведь и «Арсенал» не без греха.

Вот только «Брентфорд» — очень неприятная команда для такого контекста. Он седьмой, набрал 51 очко за 35 встреч. Обыграл «Вест Хэм» (3:0) в прошлом туре и подходит к матчу не туристом, а командой, которая хочет в Европу. Мы бы взяли Ф2 (+1.5). Разносом здесь и не пахнет. Посмотрите на очные встречи: лишь в одной из пяти последних «горожане» побеждали с разницей больше чем в один мяч.

Экспресс на матчи АПЛ 9 мая 2026 года

Ставка 1: ИТМ 1.5 гола «Челси» в матче с «Ливерпулем» за 1.88.

ИТМ 1.5 гола «Челси» в матче с «Ливерпулем» за 1.88. Ставка 2: обе команды забьют в матче «Сандерленд» — «МЮ» за 1.67.

обе команды забьют в матче «Сандерленд» — «МЮ» за 1.67. Ставка 3: победа «Брентфорда» в матче с «Ман Сити» с форой (+1.5) за 1.86.

Общий коэффициент: 1.88 х 1.67 х 1.86 = 5.83.