Разборки в Серии А и потерянная «Бавария»: экспресс на футбол

Полуфиналы Лиги чемпионов и других еврокубковых соревнований отгремели, пора возвращаться на внутреннюю арену. Сегодня, 9 мая, делаем прогнозы на матчи «Лацио» — «Интер», «Вольфсбург» — «Бавария» и «Лечче» — «Ювентус» и составляем экспресс.

Прогноз на матч «Лацио» — «Интер»

«Интер» преодолел кризис двухмесячной давности. Тогда по делу вылетели из Лиги чемпионов от рук скромнейшего «Будё-Глимт», а также наломали дров в итальянской Серии А. Сейчас всё хорошо. Выиграли скудетто досрочно и готовятся к финалу Кубка Италии. Который, к слову, будет именно с «Лацио». А римляне вообще творят невообразимое с их-то ресурсами.

Возникает подозрение, что соперники станут шифроваться. Всю силушку богатырскую покажут через пять дней, а пока важнее избежать повреждений и не засветить наработки раньше времени. На таком фоне лезть в исходы мы бы не стали. А вот тотал больше 1 гола в первом тайме за 1.80 смотрится неплохо. Ожидаем экспериментальные составы и сравнительно смелый футбол. Без голов не останемся.

Прогноз на матч «Вольфсбург» — «Бавария»

Всё просто: «Бавария» ещё в середине апреля стала чемпионом. И в последних матчах повадилась валять дурака. Стабильностью тут и не пахнет — пропускают по два-три мяча, вытаскивают победы с 0:3. Словом, экспериментируют с составом и развлекаются изо всех сил. Имеют право. Не зря штамповали победы с лета.

Второй момент — 6 мая «Бавария» проводила ответный полуфинал Лиги чемпионов с «ПСЖ». Неудачно. Вылетели в итоге по сумме двух встреч. Спустя 2,5 суток после такого выходить против аутсайдера Бундеслиги, да ещё и в гостях… Есть подозрение, что произойти может примерно всё что угодно. А мотивация у хозяев запредельная. Глядишь, зацепятся. Проверим гол аутсайдера в первом тайме за 1.98. Вполне вероятно, что гранду потребуется некоторое время, чтобы прийти в себя и разогреться.

Прогноз на матч «Лечче» — «Ювентус»

«Ювентус» сражается за попадание в Лигу чемпионов на грядущий сезон. Дело здесь не только в престиже и статусе, но и в деньгах. Финансовое положение далеко от идеала, а в Лиге Европы много не заработать. У «Лечче» своя битва на выживание. С «Пизой» и «Вероной» всё давно понятно — уровень не потянули, отправились в Серию В. За оставшуюся путёвку этажом ниже «Лечче» сражается с «Кремонезе». Каждое очко рискует оказаться роковым.

В первом круге аутсайдер насолил команде Лучано Спаллетти — 1:1 в Турине 3 января. Есть подозрение, что второй такой осечки фаворит не допустит. В последнее время он набил руку на победах с представителями подвала таблицы. Хозяева будут царапаться, кусаться и делать всё возможное, но слишком уж велика разница в классе. Коэффициент на П2 сгодится разве что для экспресса, зато с докупкой форы (-1) получаются неплохие 1.90.

Экспресс на футбол 9 мая 2026 года

Ставка 1: тотал больше 1 гола в первом тайме матча «Лацио» — «Интер» за 1.80.

тотал больше 1 гола в первом тайме матча «Лацио» — «Интер» за 1.80. Ставка 2: «Вольфсбург» забьёт в первом тайме матча с «Баварией» за 1.98.

«Вольфсбург» забьёт в первом тайме матча с «Баварией» за 1.98. Ставка 3: «Ювентус» победит «Лечче» с форой (-1) за 1.90.

Общий коэффициент: 1.80 х 1.98 х 1.90 = 6.77.