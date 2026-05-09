«Зенит» — «Сочи»: ещё пободаемся

10 мая состоится матч 29-го тура РПЛ «Зенит» — «Сочи». Игра пройдёт в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене», стартовое время запланировано на 15:00 мск.

Коэффициенты на матч «Зенит» — «Сочи» 10 мая 2026 года

Букмекеры считают явным фаворитом «Зенит». Сделать ставку на победу петербуржцев в основное время предлагается с коэффициентом 1.16. Победа «Сочи» оценивается коэффициентом 18.00. Ничейный исход можно найти в линии за 7.60.

При этом аналитики ждут результативного футбола. Тотал больше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.52, а тотал меньше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.45.

Прогноз на матч 29-го тура чемпионата России «Зенит» — «Сочи»

Главная интрига здесь не в том, победит ли «Зенит». Главная интрига в том, поможет ли это обойти «Краснодар». Петербуржцы идут вторыми, в одном очке от главного конкурента, а до конца чемпионата России осталось два тура. Благо что календарь сопутствует: помимо «Сочи», предстоит сыграть с закрытым, но не самым опасным «Ростовом».

У Семака есть очень сильный аргумент: дома «Зенит» в этом сезоне РПЛ не проигрывал вообще — 12 побед и две ничьих, мячи 29-7. Это не просто красивая домашняя статистика, а прямое объяснение, почему букмекерская линия настолько перекошена. На «Газпром Арене» петербуржцы редко дают сопернику свободу, а сейчас ещё и цена ошибки максимальная.

Но «Сочи» нельзя списывать. Команда Осинькина действительно ожила: в последних пяти турах — четыре победы и одно поражение. Там были 1:0 с ЦСКА, 1:0 с «Ростовом», 2:1 с «Крыльями Советов» и 3:1 — с «Оренбургом». Для команды, которая идёт 16-й с 21 очком, это не просто косметика, а последняя попытка вылезти хотя бы в стыки. Математически шансы пока есть, отставание от идущим 14-м «Динамо» Мх — три очка.

Однако конкретно этот матч для «Сочи» очень неудобный. В первом круге «Зенит» выиграл 3:0, до этого в РПЛ были 3:0 и 2:0 в пользу петербуржцев. То есть последние три официальные встречи в чемпионате России с «Сочи» «Зенит» забрал всухую. Стилистически южане для петербуржцев остаются соперником, которого получается прижать, лишить пространства и добить.

Есть ещё одна деталь. «Сочи» в последних матчах стал лучше обороняться, и сам Осинькин после победы над «Оренбургом» говорил, что команда уже не допускает у своих ворот столько моментов, как раньше. Но во встречах с «Зенитом» такой прогресс проверяется совсем другим давлением. Петербуржцам не нужно устраивать хаос — им нужно спокойно забрать мяч, вскрывать оборону соперника через фланги и полуфланги, а после первого гола увеличить преимущество.

Чистая победа «Зенита» слишком бедная, а тотал больше 2.5 мяча не так уж уверенно выглядит. Всё-таки «Сочи» ожил, пусть и поздновато, будет кусаться и бодаться. Пожалуй, логичнее всего было бы взять П1 через тотал меньше 3.5 мяча. В очных встречах в РПЛ петербуржцы не часто радовали разгромами.

Ставка: победа «Зенита» + тотал меньше 3.5 мяча за 2.04.