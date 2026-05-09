Суперматч «Барселона» — «Реал»: утешение вместо трофея

10 мая состоится матч 35-го тура чемпионата Испании «Барселона» — «Реал». Игра пройдёт на стадионе «Спотифай Камп Ноу» в Барселоне. Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

Что думают букмекеры о матче чемпионата Испании

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Барселоны» предлагается с коэффициентом 1.83, а победа «Реала» оценивается коэффициентом 3.92. Ничейный исход можно найти в линии за 4.33.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 3.90, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.26. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.26.

Как дела у «Барселоны»

Жизнь идёт своим чередом. К сожалению, в нынешнем сезоне криптонитом сине-гранатовых оказался представитель того же чемпионата. Из-за чего клуб остался без двух трофеев разом, ещё и по схожему сценарию. Мадридский «Атлетико» дважды оставил «Барселону» у разбитого корыта по итогам двухматчевых противостояний: оформлял преимущество в первой встрече, проигрывал с удобной разницей во второй. Так вылетели из Лиги чемпионов и Кубка Испании.

В сухом остатке — выигранный ещё в январе Суперкубок страны, а также очередное чемпионство в Ла Лиге. Разве плохо? Особенно с учётом финансовых сложностей и откровенно короткой скамейки. Отличный результат, а повышенные ожидания и разочарование от вылетов появились во многом собственными усилиями. Больно уж хороша была дружина Ханс-Дитера Флика основную часть сезона.

Как себя чувствует «Реал»

Ни кола ни двора. В смысле — ни единого трофея за весь сезон. По меркам «Королевского клуба» самая настоящая катастрофа. Из Кубка Испании вылетели в первом же матче при Альваро Арбелоа от всего лишь «Альбасете», в финале Суперкубка уступили «Барселоне», в Лиге чемпионов не совладали с «Баварией». Оставалась Ла Лига.

В теории можно было мечтать об осечке-другой каталонцев после травмы Ламина Ямаля, а там впереди «класико» — выигрывай и смотри, как у заклятого врага земля уходит из-под ног. Мечта долго не прожила: сами потеряли очки с «Бетисом», довели отставание до 11 очков. Такие разрывы в чемпионате Испании не отыгрываются.

Прогноз на матч чемпионата Испании «Барселона» — «Реал» 10 мая 2026 года

У хозяев два трофея, у гостей — последний шанс. Эта игра для «Реала» — не возможность возродить интригу, а попытка искупления. Хоть какое-то утешение: сами ничего не выиграли, так хоть второе «класико» в сезоне заберём. Пока счёт равный: мадридцы победили в первом круге со счётом 2:1, каталонцы взяли реванш в финале Суперкубка страны (3:2).

Букмекеры отдают явное преимущество хозяевам, хотя без Ямаля им будет сложно. «Мадрид» в последнее время вообще не впечатлял, но выдавать отдельные сильные матчи способен. Обычно на фоне грандов, когда игроки в самом деле выдают максимум, а не валяют дурака.

На наш взгляд, линия должна быть ровнее. Мы бы выбирали между победой «Реала» с форой (+1) за 1.68 и ИТМ 2.5 гола «Барселоны» за 1.69. Вариант посмелее — Х2 за 2.05. Вряд ли сине-гранатовые станут усердствовать: они своё дело уже сделали.

Ставка: «Реал» победит с форой (+1) за 1.68.