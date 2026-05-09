«Милан» — «Аталанта». Вся надежда на Меньяна

10 мая состоится матч 36-го тура чемпионата Италии «Милан» — «Аталанта». Игра пройдёт на стадионе «Сан-Сиро» в Милане. Стартовый свисток запланирован на 21:45 мск.

Коэффициенты на матч Серии А «Милан» — «Аталанта» 10 мая 2026 года

Букмекеры отдают преимущество хозяевам. Сделать ставку на победу «Милана» предлагается с коэффициентом 2.08. Победа «Аталанты» оценивается коэффициентом 3.82. Ничейный исход можно найти в линии за 3.45.

При этом аналитики склоняются к высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.03, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.84. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.68.

Прогноз на матч чемпионата Италии «Милан» — «Аталанта»

Эта игра должна стать украшением 36-го тура. До окончания очередного розыгрыша чемпионата Италии клубам осталось провести всего по три матча. Естественно, всё меньше участников сохраняют реальную турнирную мотивацию, всё больше просто докатывают сезон. К счастью, наших героев это не касается.

«Милан» старается без лишних нервов выполнить задачу-минимум: пробиться в Лигу чемпионов. Успех близок! Наверное, после приглашения Массимилиано Аллегри и прихода Луки Модрича мечталось о большем. В конце концов, в первой части сезона все гранды испытывали проблемы и искали себя. Если учитывать отсутствие еврокубков и недельный цикл, возможность зацепиться имелась.

Не сложилось. К сожалению, жуткие проблемы с позиционными атаками у Аллегри никуда не делись. Взламывать низкий оборонительный блок удавалось с колоссальным скрипом. Ситуацию могли бы спасти стандарты. Порой угловые приносили результат, однако добиться эффективности, скажем, «Арсенала» не вышло.

В результате «Милан» играл до гола. Забил — дальше всё хорошо, играть по счёту умеет. Пропустил — катастрофа. Затолкать ответный иногда удавалось, а вот два мяча подряд за ограниченный период времени… Задача непосильная. Огромное количество побед с разницей в один гол, сдержанная результативность. Хорошо хоть Майк Меньян выдал мощнейший год, иначе наверняка остались бы без Лиги чемпионов.

«Аталанта» провела тяжелейший сезон. Попрощалась с Гасперини, провалила дебют, уволила тренера, ускорилась. В Лиге чемпионов остановилась только на «Баварии», в Кубке Италии дошла до полуфинала. Похоже, ещё и в Серии А останется седьмой. Слишком уж многое было потеряно на старте сезона! Отрезок с сильными командами в апреле не задался — уступили «Ювентусу», разошлись миром с «Ромой», потом ещё и «Кальяри» проиграли.

«Милан» вряд ли станет форсировать даже на своём поле: положение устойчивое, запас есть, ничья катастрофой не станет. У «Аталанты» же выбора нет — победа или шансы на топ-6 улетучатся. Единственный позитив — бергамаски забивают на протяжении шести очных встреч. Поверим в седьмую: ИТБ 1 гола «Аталанты» за 1.83 нас устроит. Если уж оставаться без еврокубков, то зрелищно и смело.

Ставка: ИТБ 1 гола «Аталанты» за 1.83.