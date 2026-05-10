РПЛ: такие разные «Зенит» и «Сочи», а ещё матч «Локомотив» — «Балтика»

Сегодня, 10 мая, откроется программа 29-го тура Российской Премьер-Лиги. Развязка сезона уже близка. Следим за матчами «Зенит» — «Сочи» и «Локомотив» — «Балтика».

Прогноз на матч «Зенит» — «Сочи»

Главная интрига здесь не в том, победит ли «Зенит». Главная интрига в том, поможет ли это обойти «Краснодар». Петербуржцы идут вторыми, в одном очке от главного конкурента, а до конца чемпионата России осталось два тура. Благо что календарь сопутствует: помимо «Сочи», предстоит сыграть с закрытым, но не самым опасным «Ростовом».

Но «Сочи» нельзя списывать. Команда Осинькина действительно ожила: в последних пяти турах — четыре победы и одно поражение. Там были 1:0 с ЦСКА, 1:0 с «Ростовом», 2:1 с «Крыльями Советов» и 3:1 — с «Оренбургом». Для команды, которая идёт 16-й с 21 очком, это не просто косметика, а последняя попытка вылезти хотя бы в стыки. Математически шансы пока есть, отставание от идущим 14-м «Динамо» Мх — три очка. А значит, надо бороться.

Есть ещё одна деталь. «Сочи» в последних матчах стал лучше обороняться, и сам Осинькин после победы над «Оренбургом» говорил, что команда уже не допускает у своих ворот столько моментов, как раньше. Но во встречах с «Зенитом» такой прогресс проверяется совсем другим давлением. Петербуржцам не нужно устраивать хаос — им нужно спокойно забрать мяч, вскрывать оборону соперника через фланги и полуфланги, а после первого гола увеличить преимущество.

Прогноз на матч «Локомотив» — «Балтика»

Главная интрига в том, что «Локомотив» третий, а «Балтика» — пятая. И между ними всего четыре очка. У команды Галактионова 50 после 28 туров, у калининградцев — 46. То есть это не декоративная концовка чемпионата, а прямой матч за место в топ-3. Хозяева будут защищать третье место, гости — пытаться дотянуться.

У «Локомотива» перед этим матчем выпал самый важный человек в атаке. Алексей Батраков пропустит игру из-за перебора жёлтых карточек, а вместе с ним дисквалифицирован и Жерзино Ньямси. Это не просто минус один полузащитник и один защитник. Батраков — лучший бомбардир команды: 17 голов в 35 встречах, и именно через него обычно идёт угроза.

У «Балтики», впрочем, тоже не сказка. Шесть встреч РПЛ без побед, две последних — сухие поражения 0:1 от «Акрона» и «Рубина». Дома! После паузы команда Андрея Талалаева действительно подсела: раньше брала очки у фаворитов за счёт энергии, прессинга и злости, а сейчас всё чаще упирается в один и тот же потолок. Мало свежести впереди и слишком большая цена первой ошибки. Зато оборонительная фактура у «Балтики» всё ещё серьёзная.

Экспресс на матчи РПЛ 10 мая 2026 года

победа «Зенита» над «Сочи» + тотал меньше 3.5 мяча за 2.04. Ставка 2: тотал меньше 2.5 мяча в матче «Локомотив» — «Балтика» за 1.78.

Общий коэффициент: 2.04 х 1.78 = 3.63.