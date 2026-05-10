Суперматч «Барселона» — «Реал» и «Арсенал», который отмечает финал ЛЧ

Сегодня, 10 мая, следим за тремя футбольными топ-лигами. В Примере состоится «класико» «Барселона» — «Реал», в АПЛ «Арсенал» сыграет с «Вест Хэмом», а в Серии А «Милану» противостоит «Аталанта».

Прогноз на матч «Барселона» — «Реал»

У хозяев два трофея, у гостей — последний шанс. Эта игра для «Реала» — не возможность возродить интригу, а попытка искупления. Хоть какое-то утешение: сами ничего не выиграли, так хоть второе «класико» в сезоне заберём. Пока счёт равный: мадридцы победили в первом круге со счётом 2:1, каталонцы взяли реванш в финале Суперкубка страны (3:2).

Букмекеры отдают явное преимущество хозяевам, хотя без Ямаля им будет сложно. «Мадрид» в последнее время вообще не впечатлял, но выдавать отдельные сильные матчи способен. Обычно на фоне грандов, когда игроки в самом деле выдают максимум, а не валяют дурака.

На наш взгляд, линия должна быть ровнее. Мы бы выбирали между победой «Реала» с форой (+1) за 1.68 и ИТМ 2.5 гола «Барселоны» за 1.69. Вариант посмелее — Х2 за 2.05. Вряд ли сине-гранатовые станут усердствовать: они своё дело уже сделали.

Прогноз на матч «Вест Хэм» — «Арсенал»

«Вест Хэм» напрочь завалил первую часть сезона, оказавшись на краю пропасти. В последние месяцы встрепенулся, выправил результаты, стабильно набирает очки. И всё равно всерьёз рискует ухнуть в Чемпионшип. «Арсенал» же продолжает погоню за долгожданным титулом. Чемпионат не выигрывали более 20 лет. Увы, лишены права на ошибку — побеждать и только побеждать!

Ожидать высокой результативности от команды Артеты не приходится, да и соперник хорош. Практически не проигрывает, а дома в АПЛ в предыдущий раз уступил аж 6 января. Четыре с лишним месяца прошло! Много не пропускает, на стандартах обороняется добротно. В общем, возьмём ИТМ 2 голов «Арсенала» за 1.70. Если гости и выиграют, то благодаря надёжности сзади, а не фейерверку впереди. Да и надо будет забыть о выходе в финал Лиги чемпионов!

Прогноз на матч «Милан» — «Аталанта»

«Милан» старается без лишних нервов выполнить задачу-минимум: пробиться в Лигу чемпионов. Успех близок! К сожалению, жуткие проблемы с позиционными атаками у Аллегри никуда не делись. Хорошо хоть Майк Меньян выдал мощнейший год, иначе наверняка остались бы без Лиги чемпионов.

«Аталанта» провела тяжелейший сезон. Попрощалась с Гасперини, провалила дебют, уволила тренера, ускорилась. В Лиге чемпионов остановилась только на «Баварии», в Кубке Италии дошла до полуфинала. Похоже, ещё и в Серии А останется седьмой. Слишком уж многое было потеряно на старте сезона!

«Милан» вряд ли станет форсировать даже на своём поле: положение устойчивое, запас есть, ничья катастрофой не станет. У «Аталанты» же выбора нет — победа или шансы на топ-6 улетучатся. Единственный позитив — бергамаски забивают на протяжении шести очных встреч. Поверим в седьмую: ИТБ 1 гола «Аталанты» за 1.83 нас устроит. Если уж оставаться без еврокубков, то зрелищно и смело.

Экспресс на футбольные матчи 10 мая 2026 года

Ставка 1: «Реал» победит в «класико» с форой (+1) за 1.68.

«Реал» победит в «класико» с форой (+1) за 1.68. Ставка 2: ИТМ 2 голов «Арсенала» в дерби с «Вест Хэмом» за 1.70.

ИТМ 2 голов «Арсенала» в дерби с «Вест Хэмом» за 1.70. Ставка 3: ИТБ 1 гола «Аталанты» в матче с «Миланом» за 1.83.

Общий коэффициент: 1.68 х 1.70 х 1.83 = 5.22.