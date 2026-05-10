Локомотив — Ак Барс: прогноз на первый матч финала Кубка Гагарина 11 мая 2026 года

«Локомотив» — «Ак Барс», первый матч. Казань открывает счёт
Алексей Серяков
«Локомотив» — «Ак Барс», первый матч: прогноз
Ярославцы потратили слишком много сил и эмоций в полуфинале.

11 мая в Ярославле состоится первый матч финала Кубка Гагарина «Локомотив» — «Ак Барс». Начало игры запланировано на 14:30 мск.

Коэффициенты на матч Кубка Гагарина «Локомотив» — «Ак Барс» 11 мая 2026 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Ак Барса» в основное время предлагается с коэффициентом 2.95, в то время как победа «Локомотива» оценивается в 2.24. Ничья и овертайм идут за 3.95.

Вместе с тем аналитики не ждут высокой результативности. Тотал меньше 5.5 гола доступен с коэффициентом 1.39, а тотал больше 5.5 гола — с коэффициентом 3.02. Гол на первой минуте идёт за 12.50.

Прогноз на первый матч финала плей-офф КХЛ «Локомотив» — «Ак Барс» (11.05.2026)

Фонбет КХЛ — плей-офф . Финал. 1-й матч
11 мая 2026, понедельник. 14:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
3 : 1
Ак Барс
Казань
1:0 А. Радулов (Сурин, Шалунов) – 21:02 (5x5)     2:0 Берёзкин – 21:48 (5x5)     3:0 Фрейз (А. Радулов, Гернат) – 35:36 (5x4)     3:1 Миллер (Галимов, Хмелевски) – 47:06 (5x4)    

Дождались! Во-первых, финала Кубка Гагарина. Всё же наблюдать за лучшим хоккеем на континенте в самый разгар мая — большое счастье. Чем ближе завершение сезона, тем сильнее ценишь каждый матч. У нас осталось лишь от четырёх до семи встреч: самое время отложить дела в сторону и насладиться. Потом долго будем скучать.

Во-вторых, семи матчей. Введение потолка подравняло лигу и избавило нас от суперклубов с бездонными скамейками. Да и плотных игр хватало. Но слишком уж часто всё заканчивалось в пяти встречах. Тут не повезло, там не хватило — и здравствуй, отпуск. К счастью, «Локомотив» и «Авангард» не подвели. Уже в который раз. Дали нервов за себя и за того парня. Возвращения в игру, овертаймы, шикарный хоккей.

Собственно, это необходимо учитывать. У казанцев было на подготовку больше времени. Заметно больше времени. По крайней мере, по меркам плей-офф. Полуфинальную серию закрыли в пяти матчах, последний из которых состоялся 3 мая. Ровно неделя на отдых и восстановление. Ярославцы же сражались в предыдущем раунде до второго овертайма седьмой встречи. У них было на трое суток меньше.

С одной стороны, четыре дня — более чем достаточно для профессионалов, целые мини-каникулы по меркам Кубка Гагарина. С другой — огромное количество сил, энергии и — самое главное — эмоций «Локомотив» оставил в предыдущем раунде. А где-то к середине серии наверняка скажется и преимущество в свежести. К счастью, у действующего чемпиона нет ни малейших проблем с характером. «Авангард» не даст соврать.

Букмекеры отдают небольшое преимущество подопечным Боба Хартли. Всё же своя площадка — важнейший фактор для кубковой стадии. В трудный момент болельщики поддержат, придадут заряд сил. Другое дело, что статус небольшого фаворита для Ярославля и ожидание низкой результативности создают соблазн заиграть индивидуальный «верх» гостей.

Всё просто. Прежде всего статная и нацеленная на ворота атака «Ак Барса» забивала всегда и везде. Даже в сложные дни. Три сильных тройки, крайне продуктивная четвёртая: прилететь может когда угодно и от кого угодно. Второй момент — «Локомотив» демонстрировал ментальную мощь и выбирался из сложнейших ситуаций, но пропускал частенько. Даниил Исаев нестабилен — то густо, то пусто. На таком фоне ИТБ 2 голов «Ак Барса» за 2.06 выглядит соблазнительно. Хватит ли этого для победы — отдельный вопрос. Ярославль показал: безвыходных ситуаций для него не существует.

Ставка: ИТБ 2 голов «Ак Барса» за 2.06.

