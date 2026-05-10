Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Статьи

Краснодар — Динамо М: прогноз и трансляция матча 11 мая 2026 года

Топ-матч РПЛ: «Краснодар» и «Динамо» снова вершат судьбу сезона
Алексей Серяков
«Динамо» — «Краснодар»: прогноз на матч
Комментарии
Не успели выяснить отношения в Кубке России, как придётся сойтись в чемпионате.

11 мая состоится матч 29-го тура РПЛ «Динамо» Москва — «Краснодар». Игра пройдёт на стадионе «ВТБ Арена имени Льва Яшина» в Москве. Стартовый свисток запланирован на 20:00 мск.

Мир Российская Премьер-лига . 29-й тур
11 мая 2026, понедельник. 20:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 1
Краснодар
Краснодар
0:1 Коста – 32'     1:1 Тюкавин – 48'     2:1 Сергеев – 90+3'    

Что думают букмекеры о матче РПЛ

Букмекеры отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Краснодара» предлагается с коэффициентом 2.29, в то время как победа «Динамо» оценивается коэффициентом 3.13. Ничейный исход можно найти в линии за 3.63.

При этом аналитики склоняются к высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.98, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.88. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.71.

Как дела у «Краснодара»

Есть такая традиция — матчами «Динамо» и «Краснодара» вершить судьбы трофеев. В российском футболе она наблюдается уже третий год, причём постепенно градус только повышается. Прежде на кону стоял только титул чемпиона России. Теперь зацепило и Кубок России: буквально на днях, 7 мая, выявляли победителя Пути РПЛ, который отправился в Суперфинал на стадион «Лужники».

И вот пожалуйста. Не успели соскучиться — снова выходить на поле. Теперь, правда, в Москве. Расклад окончательно прояснился ещё в середине апреля: сражаются за золото вдвоём с «Зенитом». Надеешься на защиту титула — изволь побеждать. Между тем график крайне плотный, а короткая ротация и нехватка кадров в середине поля сказываются. Сперцян после повреждения не в лучшем состоянии, без Перрена и Козлова вариантов меньше, созидание даётся с трудом. Охо-хо.

Материалы по теме
Нелегалы занимают больше половины рынка. Главные цифры о букмекерстве в России
Нелегалы занимают больше половины рынка. Главные цифры о букмекерстве в России

Как себя чувствует «Динамо»

Давно поняли, что ключевым турниром сезона станет Кубок России: в РПЛ потеряли шансы побороться хоть за что-то заметное ещё в середине осени. Результаты в чемпионате после мощного возобновления сезона ожидаемо просели. Особой разницы нет — так и болтаются на в районе седьмого-восьмого места. Даже странно вспоминать, как Марцелу Личке пеняли на бронзу: мол, не оправдал ожиданий.

Потому реальная мотивация одна — вернуть должок «Краснодару». Поводов для мести достаточно: от свежайшего вылета из Кубка вплоть до той самой неудачи в 2024 году, из-за которой не стали чемпионом. Кадровая ситуация хорошая, но слишком уж много энергии и эмоций потратили на днях в Краснодаре. Есть сомнения, что смогут показать свой лучший футбол.

Прогноз на матч чемпионата России «Динамо» — «Краснодар» 11 мая 2026 года

Одним очень надо, вторые способны и чертовски хотят всё испортить. А это всегда приятно, особенно когда сдобрено богатой историей взаимоотношений. «Динамо» играло в Краснодаре 3,5 дня назад оптимальным составом, затратило много сил и нервов, осталось у разбитого корыта. У «Краснодара», в отличие от хозяев, бетонная мотивация. И вместе с тем — короткая скамейка. По весне выглядит откровенно тяжело. Даже с середняками и аутсайдерами по большей части страдает.

Букмекеры считают гостей фаворитами, что, пожалуй, логично. В то же время в последнее время очные встречи лихо закручивались. Угадывать победителя сложно, хотя П2 с нулевой форой имеет право на жизнь. Любопытно другое: в трёх предыдущих матчах в Москве хотя бы одна из команд уходила без забитого мяча. Учитывая замечательный коэффициент 2.20, рискнём проверить «обе забьют — нет». Сил осталось немного, а цена ошибки для южан крайне высока. Без бдительности никуда.

Ставка: обе забьют — нет за 2.20.

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android