«Тоттенхэм» — «Лидс». Чемпионшип раскрывает объятия

11 мая состоится матч 36-го тура чемпионата Англии «Тоттенхэм» — «Лидс». Игра пройдёт на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне. Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

Коэффициенты на матч АПЛ «Тоттенхэм» — «Лидс» 11 мая 2026 года

Букмекеры отдают преимущество хозяевам. Сделать ставку на победу «Тоттенхэма» предлагается с коэффициентом 2.20. Победа «Лидса» оценивается коэффициентом 3.22. Ничейный исход можно найти в линии за 3.65.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.10, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.78. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.62.

Прогноз на матч чемпионата Англии «Тоттенхэм» — «Лидс»

«Тоттенхэм» продолжает игру в русскую рулетку. Только в барабане револьвера не один патрон, а побольше. Сезон, конечно, ожидался трудным, но чтобы настолько… Увольнение Ангелоса Постекоглу после выигранной Лиги Европы и смена руководства запустили натуральный хаос. Огромное количество травм, жуткие результаты, тренерские перестановки.

Спасать сезон позвали Роберто Де Дзерби — тренера стильного, влиятельного, но ничего толком не выигрывавшего. А главное — ему требуется время на выстраивание фирменного футбола с контролем мяча и расшатыванием обороны. Неудивительно, что получается откровенно паршиво. Владение сильно ниже привычного, моменты создаются в час по чайной ложке.

Ругать итальянца абсолютно не за что. Трансферное окно закрыто, лазарет по-прежнему полон, в группе атаки часто приходится ставить игроков не на профильные позиции. Ведь иных вариантов нет. Отсюда печальная продуктивность у чужих ворот и внушительные шансы на вылет. Несчастный «Вулверхэмптон» с горем пополам дожали — и на том спасибо.

Тут надо бы сказать, что впереди у лондонцев «Челси» с очередной сменой тренера и крепкий «Эвертон». Отступать вообще некуда: позади «Бёрнли» и «Вулверхэмптон», то есть Чемпионшип. А прямо по курсу — бодрый «Лидс Юнайтед». Новичок элитного дивизиона набрал в состав высокорослых атлетов, обеспечил преимущество на стандартах и выдал добротный сезон.

В последнее время практически не проигрывают, с сентября держатся на расстоянии от зоны вылета, ещё и до финала Кубка Англии едва не добрались. В полуфинале уступили «Челси», причём на тоненького (0:1). Тут надо бы добавить, что предыдущее гостевое поражение в АПЛ состоялось аж 7 января. И получилось крайне нестыдным — 3:4 от «Ньюкасла», который дома кого угодно уложит на лопатки.

Как ни крути, а считать «Тоттенхэм» явным фаворитом не выходит. Команда банально не обладает запасом прочности, у неё нет стабильной и поставленной игры. «Лидс» довольно прост в применении, зато знает свой манёвр. Есть подозрение, что этого добра хватит для набора очков. Так что мы бы сыграли против линии, благо что на Х2 дают крепкий коэффициент 1.74.

Ставка: «Лидс» не проиграет за 1.74.