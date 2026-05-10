«Пари Нижний Новгород» — ЦСКА. Коротка кольчужка

11 мая состоится матч 29-го тура РПЛ «Пари НН» — ЦСКА. Игра пройдёт в Нижнем Новгороде, начало запланировано на 15:15 мск.

Коэффициенты на матч РПЛ «Пари НН» — ЦСКА 11 мая 2026 года

Букмекеры считают фаворитом ЦСКА. Сделать ставку на победу армейцев в основное время предлагается с коэффициентом 2.00. Победа «Пари НН» оценивается коэффициентом 3.65. Ничейный исход можно найти в линии за 3.70.

При этом аналитики не видят перекоса по результативности. Тотал больше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.90, а тотал меньше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.92.

Прогноз на матч чемпионата России «Нижний Новгород» — ЦСКА

ЦСКА выше классом. И что? Обе команды подходят к матчу после тренерских встрясок. Вот это фактура! «Пари НН» 29 апреля назначил Вадима Гаранина на финальную часть сезона, а ЦСКА 4 мая расстался с Фабио Челестини и поставил исполняющим обязанности Дмитрия Игдисамова. То есть и у одних пожар, и у других. Просто цели были разные.

У Нижнего Новгорода всё максимально жёстко. Команда идёт 15-й: 22 очка после 28 туров, зона прямого вылета. До махачкалинского «Динамо» в зоне стыков — два очка, до «Оренбурга» — четыре. Это значит, что даже ничья с ЦСКА будет посредственным результатом, ведь она оставит нижегородцев на том же месте перед последним туром.

Проблема в том, что после назначения Гаранина мгновенного эффекта не случилось. Последние пять матчей «Пари НН» в РПЛ: 2:2 с «Балтикой», 1:1 с «Динамо» Москва, 1:2 с «Оренбургом», 1:2 со «Спартаком» и 0:2 — с «Ахматом». Да, соперники сильные. Да, получилось кое с кем зацепиться. Но 0 побед, пять забитых и девять пропущенных не впечатляют.

При этом генеральный директор клуба прямо говорил, что команда не собирается вставать в пятёрку защитников и просто «отпинываться». Хорошо звучит, но не в конце сезона, когда перед глазами маячит понижение в классе. Да и не в матче с ЦСКА. Пусть даже с таким, какой он сейчас есть.

После отставки Челестини армейцы уступили «Спартаку» (0:1) в финале Пути регионов Кубка России, а до этого в РПЛ не выиграли четыре матча подряд: 1:1 с «Крыльями Советов», 1:1 с «Ростовом», 0:0 с «Рубином» и 1:3 — с «Зенитом». В таблице ЦСКА шестой, однако это уже не та команда, на победу которой можно смело грузить.

Есть, пожалуй, два важных аргумента в пользу гостей. Первый: конкретно с «Пари НН» ЦСКА играет уверенно. В первом круге было 2:0 на «ВЭБ Арене», а в шести встречах до того — пять побед в основное время при ещё одной по пенальти. Второй аргумент: игра армейцев во втором тайме со «Спартаком». Выглядели очень хорошо.

Теперь на ЦСКА ничего не давит. В Кубке России не сражаются, в чемпионате России тройка не светит. Можно просто выдохнуть и начинать задумываться о следующем сезоне. Есть ощущение, что чистой головы команде и не хватало. И вот тут уже можно вспомнить про класс. Вернуть себе уверенность. И вот тут у «Пари НН» будут уже проблемы.

Конечно, «Пари НН» обязан цепляться, но будет бояться ранней ошибки. При таком наборе вводных матч рискует уехать в борьбу, паузы, стандарты и один-два ключевых эпизода. Мы бы не ждали много голов. При этом очень заманчиво выглядит победа ЦСКА с разницей в один-два мяча. 1:0, 2:0 или 2:1 — ждём чего-то такого.

Ставка: ЦСКА победит в один-два мяча за 2.47.