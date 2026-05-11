РПЛ: «Спартак» и ЦСКА после дерби в Кубке России

Сегодня, 11 мая, завершится программа 29-го тура Российской Премьер-Лиги. Отдельное внимание рекомендуем обратить на матчи с участием «Спартака» и ЦСКА, у которых на неделе была очная встреча в Кубке России.

Прогноз на матч «Спартак» — «Рубин»

Здесь очень легко попасть в ловушку свежего впечатления. «Спартак» 6 мая обыграл ЦСКА, вышел в Суперфинал Кубка России, забил уже на 10-й минуте через Руслана Литвинова и получил тот самый вечер, после которого может несколько дней жить на эмоциях. Но борьбу в чемпионате России никто не отменял: до «Локомотива» всего два очка, бронза ещё возможна, и матч с «Рубином» — это не разминка перед «Лужниками» и «Краснодаром», а неприятный экзамен.

Проблема для «Спартака» в том, что «Рубин» сейчас вообще не похож на удобного соперника. Тем более после кубковой мясорубки. Казанцы при Франке Артиге не проигрывают девять встреч подряд в РПЛ: пять побед и четыре ничьих. Более того, семь последних матчей «Рубина» были «низовыми», а в пяти последних гостевых играх команда не пропустила ни разу.

Вот почему коэффициент в районе 1.50 на победу «Спартака» выглядит смело. Красно-белые действительно ближе к победе, но сценарий может получиться очень интересный. Куда естественнее ждать долгую позиционную игру без большого количества забитых мячей.

Прогноз на матч «Пари Нижний Новгород» — ЦСКА

Есть, пожалуй, два важных аргумента в пользу гостей. Первый: конкретно с «Пари НН» ЦСКА играет уверенно. В первом круге было 2:0 на «ВЭБ Арене», а в шести встречах до того — пять побед в основное время при ещё одной по пенальти. Второй аргумент: игра армейцев во втором тайме со «Спартаком». Выглядели очень хорошо.

Теперь на ЦСКА ничего не давит. В Кубке России не сражаются, в чемпионате России тройка не светит. Можно просто выдохнуть и начинать задумываться о следующем сезоне. Есть ощущение, что чистой головы команде и не хватало. И вот тут уже можно вспомнить про класс. Вернуть себе уверенность. И вот тут у «Пари НН» будут уже проблемы.

Конечно, «Пари НН» обязан цепляться, ведь он борется за выживание, но будет бояться ранней ошибки. Всё-таки не устроит даже ничья. При таком наборе вводных матч рискует уехать в борьбу, паузы, стандарты и один-два ключевых эпизода. Мы бы не ждали много голов. При этом очень заманчиво выглядит победа ЦСКА с разницей в один-два мяча. 1:0, 2:0 или 2:1 — ждём чего-то такого.

Экспресс на матчи РПЛ 11 мая 2026 года

Ставка 1: тотал меньше 2.5 мяча в матче «Спартак» — «Рубин» за 1.80.

тотал меньше 2.5 мяча в матче «Спартак» — «Рубин» за 1.80. Ставка 2: ЦСКА победит «Пари НН» в один-два мяча за 2.47.

Общий коэффициент: 1.80 х 2.47 = 4.44.