РПЛ: «Спартак» и ЦСКА после дерби в Кубке России

Спартак — Рубин: прогноз и ставка на матч 11 мая 2026 года, где смотреть бесплатно, какой канал, счёт, голы, прямой эфир, составы

Алексей Анисимов
Экспресс на матчи РПЛ 11 мая 2026 года
Сегодня, 11 мая, завершится программа 29-го тура Российской Премьер-Лиги. Отдельное внимание рекомендуем обратить на матчи с участием «Спартака» и ЦСКА, у которых на неделе была очная встреча в Кубке России.

Прогноз на матч «Спартак» — «Рубин»

Мир Российская Премьер-лига . 29-й тур
11 мая 2026, понедельник. 17:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 1
Рубин
Казань
1:0 Ву – 4'     2:0 Солари – 60'     2:1 Юкич – 90+3'    

Здесь очень легко попасть в ловушку свежего впечатления. «Спартак» 6 мая обыграл ЦСКА, вышел в Суперфинал Кубка России, забил уже на 10-й минуте через Руслана Литвинова и получил тот самый вечер, после которого может несколько дней жить на эмоциях. Но борьбу в чемпионате России никто не отменял: до «Локомотива» всего два очка, бронза ещё возможна, и матч с «Рубином» — это не разминка перед «Лужниками» и «Краснодаром», а неприятный экзамен.

Проблема для «Спартака» в том, что «Рубин» сейчас вообще не похож на удобного соперника. Тем более после кубковой мясорубки. Казанцы при Франке Артиге не проигрывают девять встреч подряд в РПЛ: пять побед и четыре ничьих. Более того, семь последних матчей «Рубина» были «низовыми», а в пяти последних гостевых играх команда не пропустила ни разу.

Вот почему коэффициент в районе 1.50 на победу «Спартака» выглядит смело. Красно-белые действительно ближе к победе, но сценарий может получиться очень интересный. Куда естественнее ждать долгую позиционную игру без большого количества забитых мячей.

Прогноз на матч «Пари Нижний Новгород» — ЦСКА

Мир Российская Премьер-лига . 29-й тур
11 мая 2026, понедельник. 15:15 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
1 : 2
ЦСКА
Москва
1:0 Лесовой – 44'     1:1 Козлов – 89'     1:2 Фиров – 90'    
Удаления: Лукьянов – 90+3' / нет

Есть, пожалуй, два важных аргумента в пользу гостей. Первый: конкретно с «Пари НН» ЦСКА играет уверенно. В первом круге было 2:0 на «ВЭБ Арене», а в шести встречах до того — пять побед в основное время при ещё одной по пенальти. Второй аргумент: игра армейцев во втором тайме со «Спартаком». Выглядели очень хорошо.

Теперь на ЦСКА ничего не давит. В Кубке России не сражаются, в чемпионате России тройка не светит. Можно просто выдохнуть и начинать задумываться о следующем сезоне. Есть ощущение, что чистой головы команде и не хватало. И вот тут уже можно вспомнить про класс. Вернуть себе уверенность. И вот тут у «Пари НН» будут уже проблемы.

Конечно, «Пари НН» обязан цепляться, ведь он борется за выживание, но будет бояться ранней ошибки. Всё-таки не устроит даже ничья. При таком наборе вводных матч рискует уехать в борьбу, паузы, стандарты и один-два ключевых эпизода. Мы бы не ждали много голов. При этом очень заманчиво выглядит победа ЦСКА с разницей в один-два мяча. 1:0, 2:0 или 2:1 — ждём чего-то такого.

  • Ставка 1: тотал меньше 2.5 мяча в матче «Спартак» — «Рубин» за 1.80.
  • Ставка 2: ЦСКА победит «Пари НН» в один-два мяча за 2.47.

Общий коэффициент: 1.80 х 2.47 = 4.44.

