Финал Кубка Гагарина, «Динамо» — «Краснодар» в РПЛ и «Тоттенхэм» на грани вылета

Сегодня, 11 мая, в мире спорта немало ярких событий. Выбрали для вас некоторые из них и составили специальный экспресс.

Прогноз на первый матч «Локомотив» — «Ак Барс»

Дождались! Во-первых, финала Кубка Гагарина. Всё же наблюдать за лучшим хоккеем на континенте в самый разгар мая — большое счастье. Чем ближе завершение сезона, тем сильнее ценишь каждый матч. У нас осталось лишь от четырёх до семи встреч: самое время отложить дела в сторону и насладиться. Потом долго будем скучать.

У казанцев было на подготовку больше времени. Заметно больше времени. По крайней мере, по меркам плей-офф. Полуфинальную серию закрыли в пяти матчах, последний из которых состоялся 3 мая. Ровно неделя на отдых и восстановление. Ярославцы же сражались в предыдущем раунде до второго овертайма седьмой встречи. У них было на трое суток меньше.

Всё просто. Прежде всего статная и нацеленная на ворота атака «Ак Барса» забивала всегда и везде. Даже в сложные дни. Три сильных тройки, крайне продуктивная четвёртая: прилететь может когда угодно и от кого угодно. Второй момент — «Локомотив» демонстрировал ментальную мощь и выбирался из сложнейших ситуаций, но пропускал частенько. Даниил Исаев нестабилен — то густо, то пусто. На таком фоне ИТБ 2 голов «Ак Барса» за 2.06 выглядит соблазнительно. Хватит ли этого для победы — отдельный вопрос. Ярославль показал: безвыходных ситуаций для него не существует.

Прогноз на матч «Динамо» Москва — «Краснодар»

Одним очень надо, вторые способны и чертовски хотят всё испортить. А это всегда приятно, особенно когда сдобрено богатой историей взаимоотношений. «Динамо» играло в Краснодаре 3,5 дня назад оптимальным составом, затратило много сил и нервов, осталось у разбитого корыта. У «Краснодара», в отличие от хозяев, бетонная мотивация. И вместе с тем — короткая скамейка. По весне выглядит откровенно тяжело. Даже с середняками и аутсайдерами по большей части страдает.

Букмекеры считают гостей фаворитами, что, пожалуй, логично. В то же время в последнее время очные встречи лихо закручивались. Угадывать победителя сложно, хотя П2 с нулевой форой имеет право на жизнь. Любопытно другое: в трёх предыдущих матчах в Москве хотя бы одна из команд уходила без забитого мяча. Учитывая замечательный коэффициент 2.20, рискнём проверить «обе забьют — нет». Сил осталось немного, а цена ошибки для южан крайне высока. Без бдительности никуда.

Прогноз на матч «Тоттенхэм» — «Лидс»

«Тоттенхэм» продолжает игру в русскую рулетку. Только в барабане револьвера не один патрон, а побольше. Сезон, конечно, ожидался трудным, но чтобы настолько… Увольнение Ангелоса Постекоглу после выигранной Лиги Европы и смена руководства запустили натуральный хаос. Огромное количество травм, жуткие результаты, тренерские перестановки.

А прямо по курсу — бодрый «Лидс Юнайтед». Новичок элитного дивизиона набрал в состав высокорослых атлетов, обеспечил преимущество на стандартах и выдал добротный сезон. В последнее время практически не проигрывают, с сентября держатся на расстоянии от зоны вылета, ещё и до финала Кубка Англии едва не добрались. В полуфинале уступили «Челси», причём на тоненького (0:1). Тут надо бы добавить, что предыдущее гостевое поражение в АПЛ состоялось аж 7 января.

Как ни крути, а считать «Тоттенхэм» явным фаворитом не выходит. Команда банально не обладает запасом прочности, у неё нет стабильной и поставленной игры. «Лидс» довольно прост в применении, зато знает свой манёвр. Есть подозрение, что этого добра хватит для набора очков. Так что мы бы сыграли против линии, благо что на Х2 дают крепкий коэффициент 1.74.

Экспресс на спорт 11 мая 2026 года

обе забьют — нет в матче «Динамо» Москва — «Краснодар» за 2.20.

обе забьют — нет в матче «Динамо» Москва — «Краснодар» за 2.20. Ставка 3: «Лидс» не проиграет «Тоттенхэму» за 1.74.

Общий коэффициент: 2.06 х 2.20 х 1.74 = 7.88.