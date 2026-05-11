«Сельта» — «Леванте». Никто не хотел умирать

12 мая состоится матч 36-го тура чемпионата Испании по футболу «Сельта» — «Леванте». Игра пройдёт на стадионе «Абанка Балаидос» в Виго. Стартовый свисток запланирован на 20:00 мск.

Коэффициенты на матч Примеры «Сельта» — «Леванте» 12 мая 2026 года

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Леванте» предлагается с коэффициентом 4.44. Победа «Сельты» оценивается коэффициентом 1.83. Ничейный исход можно найти в линии за 3.97.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.17, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.73. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.68.

Прогноз на матч чемпионата Испании «Сельта» — «Леванте»

Коротко о главном: обе команды более чем мотивированы. Способны проваливаться, выдавать слабые матчи и проигрывать, имеют свои плюсы и минусы. Однако точно не станут валять дурака. Для заключительной части сезона уже немало. Играть в поддавки и пускаться в эксперименты с составом никто не станет. Только борьба до финального свистка, только хардкор!

Другой разговор, что задачи сильно отличаются. Хозяева вовсю сражаются за зону еврокубков. Рассчитывать на топ-5 не приходится, а вот шестая строчка манит Лигой конференций. Клуб из Виго в нынешнем сезоне выступал в Лиге Европы, причём весьма неплохо. Добрался до четвертьфинала, где уступил немецкому «Фрайбургу». К игре на два фронта приспособлен.

Сезон у подопечных Клаудио Хиральдеса выдался крепким, с целой россыпью достижений на любой вкус. От того же четвертьфинала Лиги Европы до долгожданной победы над «Реалом» в Мадриде. Ещё совсем недавно у них были шансы побороться за пятое место, однако весну команда проводит неудачно. Вторая половина апреля вовсе обернулась катастрофой.

Умудрились разгромно проиграть скромнейшему «Овьедо», да ещё и на своём поле — 0:3. Дальше у них было два шанса отмазаться. Не сдюжили: 0:1 от «Барселоны», 1:2 — от «Вильярреала». Амбиции пришлось поумерить. Впереди выезд в Бильбао и домашняя игра с «Севильей», которая совсем не хочет вылетать. Так что для попадания в еврокубки нужно выигрывать.

«Леванте» тоже сражается за сохранение прописки в элите. Плотность в нижней части турнирной таблицы впечатляет, даже несколько раз списанный со счетов «Овьедо» сражается до конца. Валенсийцы, напротив, весной заметно добавили. Например, выдали отрезок из одного поражения в восьми матчах, да и то состоялось в гостях у «Реала Сосьедад».

То есть «Сельта», конечно, фаворит. Особенно в родных стенах. Однако легко ей однозначно не будет. «Леванте» в последнее время сравнительно надежён в обороне и опасен на стандартах. В первом круге, между прочим, с 29-й минуты играл в меньшинстве и остался ни с чем только на 90+1-й минуте (1:2). Вероятно, даст бой и теперь. Мы бы выбирали между форой (+1) на аутсайдера за 1.60 и ИТБ 1 гола «Леванте» за 1.92.

Ставка: ИТБ 1 гола «Леванте» за 1.92.