«Осасуна» — «Атлетико». Диего Симеоне неинтересно

12 мая состоится матч 36-го тура чемпионата Испании по футболу «Осасуна» — «Атлетико». Игра пройдёт на стадионе «Эль-Садар» в Памплоне. Стартовый свисток запланирован на 22:30 мск.

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Осасуны» предлагается с коэффициентом 2.13. Победа «Атлетико» оценивается коэффициентом 3.73. Ничейный исход можно найти в линии за 3.35.

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.80, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.07. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.83.

Прогноз на матч чемпионата Испании «Осасуна» — «Атлетико»

Вам надо — вы и побеждайте. Примерно под таким девизом мадридский «Атлетико» живёт в чемпионате Испании на протяжении последних полутора месяцев. Так уж сложилось, что нынешний сезон для подопечных Диего Симеоне целиком и полностью проходит под знаком кубковых турниров. Национальное первенство оказалось в густой тени.

Оно и понятно: команда перестраивается на ходу, готовится жить без Антуана Гризманна. Стабильно набирать очки на дистанции не готова, а вот блистать в отдельных матчах и проходить конкретных соперников — всегда пожалуйста. «Атлетико» уже давно не тот автобус, что был в середине прошлого 10-летия. Зато в кубковых турнирах по-прежнему способен пройти любого благодаря характеру.

Одна «Барселона» настрадалась на пару лет вперёд. Именно «Атлетико» остановил каталонцев в Кубке Испании и Лиге чемпионов. Да, нервно, да, с поражениями в ответных встречах. Кому какое дело? Одна беда — остались даже без Кубка Короля, умудрившись в финале проиграть «Реалу Сосьедад». Смелому, приободрившемуся после смены тренера — и всё же безнадёжно уступающему в ресурсах.

А в Ла Лиге давно смирились с четвёртым местом. «Реал» с «Барселоной» – на другом уровне, старательный «Вильярреал» тоже ушёл вперёд. В то же время отрыв от остальных слишком велик: «Бетис», «Сельта» и иже с ними движутся в районе графика «1,5 очка за игру». Конечно, ни о какой Лиге чемпионов с таким темпом не может быть и речи.

Вот и получились поразительные четыре поражения подряд в чемпионате Испании в марте и апреле. Почему бы и нет? Все силы бросили на Лигу чемпионов с Кубком Короля, да и неудачи были задорными. Строго с разницей в один мяч, при пробитом тотале больше. Впереди «Осасуна» — хорошая, организованная и мотивированная команда.

Сражается за зону еврокубков: шансы невелики, однако они есть. Здорово выступает на своём поле — мало пропускает, редко проигрывает. В минувшем сезоне дома разобралась с «Атлетико» со счётом 2:0. В общем, есть все основания полагать, что Диего Симеоне останется без победы.

Мы же предпочтём поставить на голы. Вернее, на их отсутствие. В восьми из девяти предыдущих очных встреч забивала только одна из команд. Любопытно, что нулевых ничьих при этом не было ни разу. Что ж, «обе забьют — нет» за 2.00 нас полностью устроит.

