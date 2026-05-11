«Бетис» — «Эльче». Иско и Бельерин сыграют на публику

12 мая состоится матч 36-го тура чемпионата Испании по футболу «Бетис» — «Эльче». Игра пройдёт на стадионе «Олимпико де Севилья — Ла Картуха» в Севилье. Стартовый свисток запланирован на 21:00 мск.

Коэффициенты на матч Примеры «Бетис» — «Эльче» 12 мая 2026 года

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Эльче» предлагается с коэффициентом 4.60, а вот победа «Бетиса» оценивается коэффициентом 1.81. Ничейный исход можно найти в линии за 4.05.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.17, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.74. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.66.

Прогноз на матч чемпионата Испании «Бетис» — «Эльче»

Мотивация — страшная штука. «Бетис» долгое время исправно набирал очки, показывал довольно зрелищный футбол и часто радовал нейтральную публику красивыми голами. Однако в какой-то момент стало понятно, что никуда он с подводной лодки не денется. В смысле — выше не поднимется, ниже не опустится.

Четвёрка лидеров обозначилась давно и надолго. Тот же «Атлетико» может сколько угодно валять дурака в Ла Лиге, отдавая приоритет кубковым турнирам. Всё равно разница в ресурсах несопоставима, а в турнирной таблице — непреодолима. Из зоны Лиги чемпионов никуда не денется. Потому может позволить себе эксперименты и ротацию.

«Бетис» же застрял на пятой строчке. Одно время в спину дышала «Сельта», хотя и она с наступлением весны повадилась спотыкаться. В итоге отрыв устаканился, путёвка в Лигу Европы зрела на ветке как яблоко на исходе лета. Клуб из Сельты выдал сумасшедший для участника еврокубков отрезок: одна победа в девяти турах Примеры! Да и та на тоненького над «Жироной» (3:2).

А ещё 9 мая подопечные Мануэля Пеллегрини гостили в Сан-Себастьяне у «Реала Сосьедад». Времени на восстановление толком не было, а впереди «Барселона». Ловить там, понятно, особо нечего, зато можно хорошенько показать себя на большой сцене, пока внимание публики повышено. На таком фоне игра с аутсайдером выглядит бедным родственником.

«Эльче» формально не обезопасил себя от вылета. Однако с такими результатами это вопрос времени. Извините, но клуб в апреле выдавал серию из трёх побед! И не над кем попало — над «Валенсией», мадридским «Атлетико» и «Овьедо». Гранд и два предельно мотивированных участника борьбы за выживание.

Гости забивают чаще всех в нижней половине турнирной таблицы. Другое дело, что на выезде они практически не выигрывают, получая в среднем по два мяча за 90 минут. Если учитывать фривольное положение «Бетиса», напрашивается ставка на голы. Коэффициент на «обе забьют» скромен, а вот классический тотал больше 2.5 гола идёт за неплохие 1.74. Альтернатива — гол в первые 30 минут за 1.80. Обе команды довольно редко затягивают с изменением счёта.

Ставка: тотал больше 2.5 гола за 1.74.